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МИД: Россия и США могут снизить риски при полетах бомбардировщиков у границ
МИД: Россия и США могут снизить риски при полетах бомбардировщиков у границ - РИА Новости, 17.02.2022
МИД: Россия и США могут снизить риски при полетах бомбардировщиков у границ
США с вниманием отнеслись к идее РФ о мерах снижения рисков при полетах тяжелых бомбардировщиков вблизи границ, РФ видит потенциал для договоренностей, сообщил... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:09
2022-02-17T18:09
сша
москва
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США с вниманием отнеслись к идее РФ о мерах снижения рисков при полетах тяжелых бомбардировщиков вблизи границ, РФ видит потенциал для договоренностей, сообщил МИД России."Отмечаем внимание американской стороны к российской идее о дополнительных мерах снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон. Видим предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей", - говорится в заявлении МИД РФ.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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сша, москва, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:09 17.02.2022
 
МИД: Россия и США могут снизить риски при полетах бомбардировщиков у границ

МИД России: есть потенциал договориться с США в вопросе полетов бомбардировщиков у границ

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : МИД России
Здание МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США с вниманием отнеслись к идее РФ о мерах снижения рисков при полетах тяжелых бомбардировщиков вблизи границ, РФ видит потенциал для договоренностей, сообщил МИД России.
"Отмечаем внимание американской стороны к российской идее о дополнительных мерах снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон. Видим предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей", - говорится в заявлении МИД РФ.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
 
СШАМоскваРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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