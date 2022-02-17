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МИД: Россия и США могут снизить риски при полетах бомбардировщиков у границ

МИД: Россия и США могут снизить риски при полетах бомбардировщиков у границ - РИА Новости, 17.02.2022

МИД: Россия и США могут снизить риски при полетах бомбардировщиков у границ

США с вниманием отнеслись к идее РФ о мерах снижения рисков при полетах тяжелых бомбардировщиков вблизи границ, РФ видит потенциал для договоренностей, сообщил... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:09

2022-02-17T18:09

2022-02-17T18:09

сша

москва

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США с вниманием отнеслись к идее РФ о мерах снижения рисков при полетах тяжелых бомбардировщиков вблизи границ, РФ видит потенциал для договоренностей, сообщил МИД России."Отмечаем внимание американской стороны к российской идее о дополнительных мерах снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон. Видим предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей", - говорится в заявлении МИД РФ.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

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сша, москва, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)