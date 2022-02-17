https://ria.ru/20220217/pogoda-1773253127.html

Синоптики пообещали москвичам весеннее тепло

Синоптики пообещали москвичам весеннее тепло - РИА Новости, 17.02.2022

Синоптики пообещали москвичам весеннее тепло

Весеннее тепло, падение давления, сильный ветер и в вечерние часы мокрый снег, переходящий в дождь, ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:19

2022-02-17T09:19

2022-02-17T09:19

центр "фобос"

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Весеннее тепло, падение давления, сильный ветер и в вечерние часы мокрый снег, переходящий в дождь, ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода в столичном регионе обусловится передней частью Североатлантического циклона "Иления", сейчас у нас за бортом минус 0,4 градуса, пасмурно, без осадков. В течение дня сохранится облачная погода, вечером временами осадки в виде мокрого снега, переходящего в обложные дожди, так что сегодня вечером, в ночь и завтра утром впервые могут понадобиться зонты. Ветер южных румбов, очень плотный, 7-12 метров в секунду, в порывах до 17 метров в секунду. Эти порывы по шкале Бофорта идентифицируются как 4 балла, сильный ветер, с нагрузкой 16-23 килограммов на метр квадратный, то есть для мегаполиса штормовой ветер, поэтому в вечерние часы возможно падение предметов, конструкций, обладающих высокой парусностью", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что температура существенно повысится: в Москве плюс 2-4, в Подмосковье ноль - плюс 5, это, как минимум, на 7 градусов теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. Он уточнил, что среднесуточная температура в 1 градус - это температура на стыке марта и апреля, то есть погода перенеслась на 1,5 месяца вперед."Атмосферное давление будет сильно падать с нынешних 740 до 725 миллиметров ртутного столба, то есть на 15 единиц. Недомогания могут быть не только у метеозависимых, но и вполне здоровых людей, потому что любое превышение в 7 миллиметров ртутного столба - всегда негативно складывается на самочувствии людей", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20220216/pogoda-1773101016.html

московская область (подмосковье)

москва

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центр "фобос", московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода