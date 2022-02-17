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В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его пасынка
В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его пасынка - РИА Новости, 17.02.2022
В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его пасынка
Пасынок заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика задержан по подозрению в убийстве РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:07
2022-02-17T18:07
2022-02-17T18:07
происшествия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Пасынок заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика задержан по подозрению в убийстве чиновника, сообщило управление СК РФ по региону.Тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика с ножевыми ранениями было обнаружено утром 14 февраля в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханская. По факту убийства чиновника СК возбудил уголовное дело, отрабатывались все версии произошедшего, в том числе версия о том, что преступление могло быть связано со служебной деятельностью Вакульчика."Установлено лицо, предположительно, причастное к совершению данного преступления. Им является 30-летний сын супруги погибшего от первого брака. По версии следствия, утром указанного дня пасынок на лестничной площадке на фоне складывающихся конфликтных отношений с отчимом нанес ему множественные ножевые ранения, после чего скрылся", - говорится в сообщении.В настоящее время по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.Как информирует управление МВД по Тамбовской области, установить личность и местонахождение подозреваемого удалось сотрудникам полиции.
https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770371533.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)
В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его пасынка
СК: в убийстве чиновника тамбовской обладминистрации Вакульчика подозревают его пасынка
ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Пасынок заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика задержан по подозрению в убийстве чиновника, сообщило управление СК РФ по региону.
Тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика с ножевыми ранениями было обнаружено утром 14 февраля в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханская. По факту убийства чиновника СК
возбудил уголовное дело, отрабатывались все версии произошедшего, в том числе версия о том, что преступление могло быть связано со служебной деятельностью Вакульчика.
"Установлено лицо, предположительно, причастное к совершению данного преступления. Им является 30-летний сын супруги погибшего от первого брака. По версии следствия, утром указанного дня пасынок на лестничной площадке на фоне складывающихся конфликтных отношений с отчимом нанес ему множественные ножевые ранения, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Как информирует управление МВД по Тамбовской области
, установить личность и местонахождение подозреваемого удалось сотрудникам полиции.