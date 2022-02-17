Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/podozrevaemyy-1773401924.html
В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его пасынка
В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его пасынка - РИА Новости, 17.02.2022
В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его пасынка
Пасынок заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика задержан по подозрению в убийстве РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:07
2022-02-17T18:07
происшествия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Пасынок заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика задержан по подозрению в убийстве чиновника, сообщило управление СК РФ по региону.Тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика с ножевыми ранениями было обнаружено утром 14 февраля в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханская. По факту убийства чиновника СК возбудил уголовное дело, отрабатывались все версии произошедшего, в том числе версия о том, что преступление могло быть связано со служебной деятельностью Вакульчика."Установлено лицо, предположительно, причастное к совершению данного преступления. Им является 30-летний сын супруги погибшего от первого брака. По версии следствия, утром указанного дня пасынок на лестничной площадке на фоне складывающихся конфликтных отношений с отчимом нанес ему множественные ножевые ранения, после чего скрылся", - говорится в сообщении.В настоящее время по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.Как информирует управление МВД по Тамбовской области, установить личность и местонахождение подозреваемого удалось сотрудникам полиции.
https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770371533.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)
18:07 17.02.2022
 
В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его пасынка

СК: в убийстве чиновника тамбовской обладминистрации Вакульчика подозревают его пасынка

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Пасынок заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика задержан по подозрению в убийстве чиновника, сообщило управление СК РФ по региону.
Тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика с ножевыми ранениями было обнаружено утром 14 февраля в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханская. По факту убийства чиновника СК возбудил уголовное дело, отрабатывались все версии произошедшего, в том числе версия о том, что преступление могло быть связано со служебной деятельностью Вакульчика.
"Установлено лицо, предположительно, причастное к совершению данного преступления. Им является 30-летний сын супруги погибшего от первого брака. По версии следствия, утром указанного дня пасынок на лестничной площадке на фоне складывающихся конфликтных отношений с отчимом нанес ему множественные ножевые ранения, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Как информирует управление МВД по Тамбовской области, установить личность и местонахождение подозреваемого удалось сотрудникам полиции.
Ксения Сапожкова
31 января, 20:09
"Выносил по частям": что известно об убийстве модели и ее муже-чиновнике
 
ПроисшествияТамбовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала