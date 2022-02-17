https://ria.ru/20220217/podozrevaemyy-1773401924.html

В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его пасынка

В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его пасынка - РИА Новости, 17.02.2022

В убийстве тамбовского чиновника заподозрили его пасынка

Пасынок заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика задержан по подозрению в убийстве РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:07

2022-02-17T18:07

2022-02-17T18:07

происшествия

тамбовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Пасынок заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика задержан по подозрению в убийстве чиновника, сообщило управление СК РФ по региону.Тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика с ножевыми ранениями было обнаружено утром 14 февраля в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханская. По факту убийства чиновника СК возбудил уголовное дело, отрабатывались все версии произошедшего, в том числе версия о том, что преступление могло быть связано со служебной деятельностью Вакульчика."Установлено лицо, предположительно, причастное к совершению данного преступления. Им является 30-летний сын супруги погибшего от первого брака. По версии следствия, утром указанного дня пасынок на лестничной площадке на фоне складывающихся конфликтных отношений с отчимом нанес ему множественные ножевые ранения, после чего скрылся", - говорится в сообщении.В настоящее время по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.Как информирует управление МВД по Тамбовской области, установить личность и местонахождение подозреваемого удалось сотрудникам полиции.

https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770371533.html

тамбовская область

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происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)