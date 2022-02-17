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Татарстан подключил региональные меры поддержки к Цифровой платформе МСП.РФ
Татарстан подключил региональные меры поддержки к Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 17.02.2022
Татарстан подключил региональные меры поддержки к Цифровой платформе МСП.РФ
Предпринимателям Татарстана на Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны 18 мер поддержки от республиканских властей в дополнение к 11 федеральным сервисам,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:21
2022-02-17T18:21
корпорация мсп
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
россия
александр исаевич
технологии
мсп банк
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Предпринимателям Татарстана на Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны 18 мер поддержки от республиканских властей в дополнение к 11 федеральным сервисам, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, являющейся совместно с Минэком создателем платформы.Среди региональных мер поддержки - возможность подать заявку на участие в выставках и ярмарках, получить помощь с бухгалтерией, сертификацией продукции, продвижением товаров.В свою очередь, глава Республики Рустам Минниханов указал, что поддержка предпринимательства является для Татарстана одной из первостепенных задач.Генеральный директор Корпорации МСП также отметил, что, помимо Татарстана, свои сервисы на Цифровой платформе разместили еще 10 регионов. Местные предприниматели уже могут ознакомиться с ними на портале МСП.РФ и подать заявки на получение нужных мер поддержки.Также в ходе мероприятия Корпорация МСП и правительство Республики Татарстан заключили соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Один из пунктов соглашения предусматривает цифровизацию сервисов и услуг для предпринимателей, главная цель которой — расширение охвата бизнеса и самозанятых мерами поддержки.Цифровая платформа создана и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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корпорация мсп, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия, александр исаевич, технологии, мсп банк
18:21 17.02.2022
 

Татарстан подключил региональные меры поддержки к Цифровой платформе МСП.РФ

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Предпринимателям Татарстана на Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны 18 мер поддержки от республиканских властей в дополнение к 11 федеральным сервисам, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, являющейся совместно с Минэком создателем платформы.
Среди региональных мер поддержки - возможность подать заявку на участие в выставках и ярмарках, получить помощь с бухгалтерией, сертификацией продукции, продвижением товаров.
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"Татарстан является одним из лидеров по уровню развития предпринимательства, а также цифровизации. Поэтому тот факт, что республика среди первых подключилась к платформе, является закономерным. Предпринимателям региона на федеральной платформе уже доступно 18 мер поддержки, постепенно количество региональных услуг и мер поддержки будет возрастать", - приводятся в сообщении слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича в Казани на круглом столе "Цифровая трансформация: где встречаются бизнес и государство".
В свою очередь, глава Республики Рустам Минниханов указал, что поддержка предпринимательства является для Татарстана одной из первостепенных задач.
"Внедрение цифровых инструментов в данной сфере позволит сделать меры поддержки более доступными. Мы активно сотрудничаем с Корпорацией МСП. Уверен, что Цифровая платформа будет способствовать развитию предпринимательства в нашей республике. Мы, в свою очередь, ждем от представителей бизнеса обратной связи, чтобы сделать платформу более удобной и эффективной", - цитирует пресс-служба корпорации выступление Минниханова на мероприятии.
Генеральный директор Корпорации МСП также отметил, что, помимо Татарстана, свои сервисы на Цифровой платформе разместили еще 10 регионов. Местные предприниматели уже могут ознакомиться с ними на портале МСП.РФ и подать заявки на получение нужных мер поддержки.
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"Их количество будет постоянно увеличиваться. Главный критерий отбора - сервис должен быть востребован предпринимателями. Важной составляющей работы Цифровой платформы МСП.РФ является ее проактивность. Внутри платформы встроена автоматизированная оценка предпринимателя, на основе которой пользователям будут предлагаться только релевантные услуги и сервисы. Кроме того, мы слышим, что предпринимателям для получения услуги приходится ходить в разные ведомства. Эту проблему платформа тоже решит: будет упрощен процесс получения поддержки за счет обмена данными между государственными системами (цифровой профиль предпринимателя)", — сказал Исаевич.
Также в ходе мероприятия Корпорация МСП и правительство Республики Татарстан заключили соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Один из пунктов соглашения предусматривает цифровизацию сервисов и услуг для предпринимателей, главная цель которой — расширение охвата бизнеса и самозанятых мерами поддержки.
Цифровая платформа создана и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Корпорация МСПРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановРоссияАлександр ИсаевичТехнологииМСП Банк
 
 
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