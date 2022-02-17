Татарстан подключил региональные меры поддержки к Цифровой платформе МСП.РФ
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Предпринимателям Татарстана на Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны 18 мер поддержки от республиканских властей в дополнение к 11 федеральным сервисам, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, являющейся совместно с Минэком создателем платформы.
Среди региональных мер поддержки - возможность подать заявку на участие в выставках и ярмарках, получить помощь с бухгалтерией, сертификацией продукции, продвижением товаров.
"Татарстан является одним из лидеров по уровню развития предпринимательства, а также цифровизации. Поэтому тот факт, что республика среди первых подключилась к платформе, является закономерным. Предпринимателям региона на федеральной платформе уже доступно 18 мер поддержки, постепенно количество региональных услуг и мер поддержки будет возрастать", - приводятся в сообщении слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича в Казани на круглом столе "Цифровая трансформация: где встречаются бизнес и государство".
В свою очередь, глава Республики Рустам Минниханов указал, что поддержка предпринимательства является для Татарстана одной из первостепенных задач.
"Внедрение цифровых инструментов в данной сфере позволит сделать меры поддержки более доступными. Мы активно сотрудничаем с Корпорацией МСП. Уверен, что Цифровая платформа будет способствовать развитию предпринимательства в нашей республике. Мы, в свою очередь, ждем от представителей бизнеса обратной связи, чтобы сделать платформу более удобной и эффективной", - цитирует пресс-служба корпорации выступление Минниханова на мероприятии.
Генеральный директор Корпорации МСП также отметил, что, помимо Татарстана, свои сервисы на Цифровой платформе разместили еще 10 регионов. Местные предприниматели уже могут ознакомиться с ними на портале МСП.РФ и подать заявки на получение нужных мер поддержки.
"Их количество будет постоянно увеличиваться. Главный критерий отбора - сервис должен быть востребован предпринимателями. Важной составляющей работы Цифровой платформы МСП.РФ является ее проактивность. Внутри платформы встроена автоматизированная оценка предпринимателя, на основе которой пользователям будут предлагаться только релевантные услуги и сервисы. Кроме того, мы слышим, что предпринимателям для получения услуги приходится ходить в разные ведомства. Эту проблему платформа тоже решит: будет упрощен процесс получения поддержки за счет обмена данными между государственными системами (цифровой профиль предпринимателя)", — сказал Исаевич.
Также в ходе мероприятия Корпорация МСП и правительство Республики Татарстан заключили соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Один из пунктов соглашения предусматривает цифровизацию сервисов и услуг для предпринимателей, главная цель которой — расширение охвата бизнеса и самозанятых мерами поддержки.
Цифровая платформа создана и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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