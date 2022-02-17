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Татарстан подключил региональные меры поддержки к Цифровой платформе МСП.РФ

Татарстан подключил региональные меры поддержки к Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 17.02.2022

Татарстан подключил региональные меры поддержки к Цифровой платформе МСП.РФ

Предпринимателям Татарстана на Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны 18 мер поддержки от республиканских властей в дополнение к 11 федеральным сервисам,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:21

2022-02-17T18:21

2022-02-17T18:21

корпорация мсп

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

россия

александр исаевич

технологии

мсп банк

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Предпринимателям Татарстана на Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны 18 мер поддержки от республиканских властей в дополнение к 11 федеральным сервисам, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, являющейся совместно с Минэком создателем платформы.Среди региональных мер поддержки - возможность подать заявку на участие в выставках и ярмарках, получить помощь с бухгалтерией, сертификацией продукции, продвижением товаров.В свою очередь, глава Республики Рустам Минниханов указал, что поддержка предпринимательства является для Татарстана одной из первостепенных задач.Генеральный директор Корпорации МСП также отметил, что, помимо Татарстана, свои сервисы на Цифровой платформе разместили еще 10 регионов. Местные предприниматели уже могут ознакомиться с ними на портале МСП.РФ и подать заявки на получение нужных мер поддержки.Также в ходе мероприятия Корпорация МСП и правительство Республики Татарстан заключили соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Один из пунктов соглашения предусматривает цифровизацию сервисов и услуг для предпринимателей, главная цель которой — расширение охвата бизнеса и самозанятых мерами поддержки.Цифровая платформа создана и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html

https://ria.ru/20220121/kreditovanie-1768880888.html

https://ria.ru/20211216/ekspress-kredit-1764019275.html

республика татарстан (татарстан)

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корпорация мсп, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия, александр исаевич, технологии, мсп банк