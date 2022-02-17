https://ria.ru/20220217/poddelki-1773326795.html
В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов
В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов - РИА Новости, 17.02.2022
В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов
Всего 900 уголовных дел возбуждено в 2021 году из-за поддельных документов о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов, заявил глава МВД России Владимир... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:11
2022-02-17T14:11
2022-02-17T14:17
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
коронавирус в россии
владимир колокольцев
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Всего 900 уголовных дел возбуждено в 2021 году из-за поддельных документов о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев."Возбуждено 900 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией и использованием документов о вакцинации, либо ПЦР-тестирования", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.Он добавил, что заблокированы 2,5 тысячи сайтов, где продавались фиктивные сертификаты и справки.
https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759313846.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирус в россии, владимир колокольцев, коронавирус covid-19
14:11 17.02.2022 (обновлено: 14:17 17.02.2022)
В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов
В России завели 900 уголовных дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов