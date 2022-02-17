https://ria.ru/20220217/poddelki-1773326795.html

В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов

В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов - РИА Новости, 17.02.2022

В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов

Всего 900 уголовных дел возбуждено в 2021 году из-за поддельных документов о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов, заявил глава МВД России Владимир... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:11

2022-02-17T14:11

2022-02-17T14:17

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

коронавирус в россии

владимир колокольцев

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Всего 900 уголовных дел возбуждено в 2021 году из-за поддельных документов о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев."Возбуждено 900 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией и использованием документов о вакцинации, либо ПЦР-тестирования", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.Он добавил, что заблокированы 2,5 тысячи сайтов, где продавались фиктивные сертификаты и справки.

https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759313846.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирус в россии, владимир колокольцев, коронавирус covid-19