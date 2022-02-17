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В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов
В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов - РИА Новости, 17.02.2022
В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов
Всего 900 уголовных дел возбуждено в 2021 году из-за поддельных документов о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов, заявил глава МВД России Владимир... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:11
2022-02-17T14:17
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
коронавирус в россии
владимир колокольцев
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Всего 900 уголовных дел возбуждено в 2021 году из-за поддельных документов о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев."Возбуждено 900 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией и использованием документов о вакцинации, либо ПЦР-тестирования", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.Он добавил, что заблокированы 2,5 тысячи сайтов, где продавались фиктивные сертификаты и справки.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирус в россии, владимир колокольцев, коронавирус covid-19
14:11 17.02.2022 (обновлено: 14:17 17.02.2022)
 
В России завели 900 дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов

В России завели 900 уголовных дел из-за поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Всего 900 уголовных дел возбуждено в 2021 году из-за поддельных документов о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Возбуждено 900 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией и использованием документов о вакцинации, либо ПЦР-тестирования", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
Он добавил, что заблокированы 2,5 тысячи сайтов, где продавались фиктивные сертификаты и справки.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября 2021, 16:15
В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Коронавирус в РоссииВладимир КолокольцевКоронавирус COVID-19
 
 
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