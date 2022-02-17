https://ria.ru/20220217/patrulirovanie-1773433410.html

Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией

Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией - РИА Новости, 17.02.2022

Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в четверг... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T20:38

2022-02-17T20:38

2022-02-17T21:41

безопасность

белоруссия

воздушно-космические силы россии

ту-22

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в четверг журналистам в Минобороны России."В ходе проведения совместного учения "Союзная решимость — 2022" два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. Продолжительность полета составила около трех часов", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что на отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители Су-35 ВКС России.Все самолеты уже вернулись на базу.

https://ria.ru/20220207/belorussiya-1771540376.html

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Патрулирование бомбардировщиков Ту-22М3 на учениях в Белоруссии. Кадры Минобороны РФ Патрулирование бомбардировщиков Ту-22М3 на учениях в Белоруссии. Кадры Минобороны РФ 2022-02-17T20:38 true PT0M45S

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безопасность, белоруссия, воздушно-космические силы россии, ту-22, министерство обороны рф (минобороны рф)