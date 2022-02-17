https://ria.ru/20220217/patrulirovanie-1773433410.html
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией - РИА Новости, 17.02.2022
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в четверг... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T20:38
2022-02-17T20:38
2022-02-17T21:41
безопасность
белоруссия
воздушно-космические силы россии
ту-22
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773442259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c13cbb4e5ab7330185bb252d3e7ea257.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в четверг журналистам в Минобороны России."В ходе проведения совместного учения "Союзная решимость — 2022" два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. Продолжительность полета составила около трех часов", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что на отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители Су-35 ВКС России.Все самолеты уже вернулись на базу.
https://ria.ru/20220207/belorussiya-1771540376.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773442259_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_281525edab4062fddfdfcd86662f9e3b.jpg
Патрулирование бомбардировщиков Ту-22М3 на учениях в Белоруссии. Кадры Минобороны РФ
Патрулирование бомбардировщиков Ту-22М3 на учениях в Белоруссии. Кадры Минобороны РФ
2022-02-17T20:38
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, воздушно-космические силы россии, ту-22, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:38 17.02.2022 (обновлено: 21:41 17.02.2022)
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией
Минобороны: два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией