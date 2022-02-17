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Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией - РИА Новости, 17.02.2022
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в четверг... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T20:38
2022-02-17T21:41
безопасность
белоруссия
воздушно-космические силы россии
ту-22
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в четверг журналистам в Минобороны России."В ходе проведения совместного учения "Союзная решимость — 2022" два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. Продолжительность полета составила около трех часов", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что на отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители Су-35 ВКС России.Все самолеты уже вернулись на базу.
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Патрулирование бомбардировщиков Ту-22М3 на учениях в Белоруссии. Кадры Минобороны РФ
Патрулирование бомбардировщиков Ту-22М3 на учениях в Белоруссии. Кадры Минобороны РФ
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безопасность, белоруссия, воздушно-космические силы россии, ту-22, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:38 17.02.2022 (обновлено: 21:41 17.02.2022)
 
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией

Минобороны: два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.
"В ходе проведения совместного учения "Союзная решимость — 2022" два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. Продолжительность полета составила около трех часов", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что на отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители Су-35 ВКС России.
Все самолеты уже вернулись на базу.
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Дуда выразил опасение, что российская армия останется в Белоруссии насовсем
 
БезопасностьБелоруссияВоздушно-космические силы РоссииТу-22Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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