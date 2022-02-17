https://ria.ru/20220217/oon-1773357966.html

Блинкен выступит на заседании СБ ООН по Минским соглашениям

Блинкен выступит на заседании СБ ООН по Минским соглашениям - РИА Новости, 17.02.2022

Блинкен выступит на заседании СБ ООН по Минским соглашениям

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит в четверг на заседании Совбеза ООН по минским соглашениям, сообщила в своем Twitter американский постпред Линда... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:10

2022-02-17T16:10

2022-02-17T16:34

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ООН, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит в четверг на заседании Совбеза ООН по минским соглашениям, сообщила в своем Twitter американский постпред Линда Томас-Гринфилд."Ночью, после серии бесед с Белым домом, Советом национальной безопасности и государственным департаментом, я попросила госсекретаря Блинкена приехать и напрямую обратиться к Совету Безопасности ООН по поводу серьезной ситуации на Украине", - написала Томас-Гринфилд.По ее словам, Блинкен прибывает в Нью-Йорк по пути в Мюнхен, чтобы продемонстрировать твердую приверженность США дипломатии, предложить путь к деэскалации.

https://ria.ru/20220216/soglasheniya-1773176512.html

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