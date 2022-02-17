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Блинкен выступит на заседании СБ ООН по Минским соглашениям
Блинкен выступит на заседании СБ ООН по Минским соглашениям - РИА Новости, 17.02.2022
Блинкен выступит на заседании СБ ООН по Минским соглашениям
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит в четверг на заседании Совбеза ООН по минским соглашениям, сообщила в своем Twitter американский постпред Линда... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:10
2022-02-17T16:34
в мире
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сша
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оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит в четверг на заседании Совбеза ООН по минским соглашениям, сообщила в своем Twitter американский постпред Линда Томас-Гринфилд."Ночью, после серии бесед с Белым домом, Советом национальной безопасности и государственным департаментом, я попросила госсекретаря Блинкена приехать и напрямую обратиться к Совету Безопасности ООН по поводу серьезной ситуации на Украине", - написала Томас-Гринфилд.По ее словам, Блинкен прибывает в Нью-Йорк по пути в Мюнхен, чтобы продемонстрировать твердую приверженность США дипломатии, предложить путь к деэскалации.
https://ria.ru/20220216/soglasheniya-1773176512.html
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в мире, мюнхен, сша, нью-йорк (город), оон, ситуация в днр и лнр
16:10 17.02.2022 (обновлено: 16:34 17.02.2022)
 
Блинкен выступит на заседании СБ ООН по Минским соглашениям

Госсекретарь США Блинкен выступит на заседании СБ ООН по Минским соглашениям

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит в четверг на заседании Совбеза ООН по минским соглашениям, сообщила в своем Twitter американский постпред Линда Томас-Гринфилд.
"Ночью, после серии бесед с Белым домом, Советом национальной безопасности и государственным департаментом, я попросила госсекретаря Блинкена приехать и напрямую обратиться к Совету Безопасности ООН по поводу серьезной ситуации на Украине", - написала Томас-Гринфилд.
По ее словам, Блинкен прибывает в Нью-Йорк по пути в Мюнхен, чтобы продемонстрировать твердую приверженность США дипломатии, предложить путь к деэскалации.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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В миреМюнхенСШАНью-Йорк (город)ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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