https://ria.ru/20220217/onkologiya-1773259437.html

Онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России

Онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России - РИА Новости, 17.02.2022

Онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала онкологические заболевания лидерами по смертности в России и в мире. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:04

2022-02-17T10:04

2022-02-17T10:23

общество

россия

татьяна голикова

онкология

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала онкологические заболевания лидерами по смертности в России и в мире.Голикова поприветствовала участников Всероссийского XII Форума Межрегионального общественного движения "Движение против рака"."К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия", - отметила Голикова.По ее словам, правительство оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Она напомнила, что с конца 2018 года в России реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" с беспрецедентным финансированием.Перед онкологической службой поставлены очень серьезные задачи, в числе которых снижение показателя смертности, подчеркнула Голикова. По ее словам, достичь этих результатов возможно только путем повышения доступности и качества оказываемой онкологической помощи.Вице-премьер выразила уверенность в том, что форум станет площадкой для продуктивных дискуссий, а также поспособствует выработке эффективных решений, направленных на благо здоровья граждан. Она пожелала его участникам плодотворной работы.

https://ria.ru/20220204/rak-1770991778.html

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общество, россия, татьяна голикова, онкология