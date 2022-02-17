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Онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России
Онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России - РИА Новости, 17.02.2022
Онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала онкологические заболевания лидерами по смертности в России и в мире. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:04
2022-02-17T10:23
общество
россия
татьяна голикова
онкология
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала онкологические заболевания лидерами по смертности в России и в мире.Голикова поприветствовала участников Всероссийского XII Форума Межрегионального общественного движения "Движение против рака"."К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия", - отметила Голикова.По ее словам, правительство оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Она напомнила, что с конца 2018 года в России реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" с беспрецедентным финансированием.Перед онкологической службой поставлены очень серьезные задачи, в числе которых снижение показателя смертности, подчеркнула Голикова. По ее словам, достичь этих результатов возможно только путем повышения доступности и качества оказываемой онкологической помощи.Вице-премьер выразила уверенность в том, что форум станет площадкой для продуктивных дискуссий, а также поспособствует выработке эффективных решений, направленных на благо здоровья граждан. Она пожелала его участникам плодотворной работы.
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общество, россия, татьяна голикова, онкология
10:04 17.02.2022 (обновлено: 10:23 17.02.2022)
 
Онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России

Вице-премьер Голикова: онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПациент во время обследования c помощью совмещенного позитронно-эмиссионного и комьютерного томографа
Пациент во время обследования c помощью совмещенного позитронно-эмиссионного и комьютерного томографа - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пациент во время обследования c помощью совмещенного позитронно-эмиссионного и комьютерного томографа . Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала онкологические заболевания лидерами по смертности в России и в мире.
Голикова поприветствовала участников Всероссийского XII Форума Межрегионального общественного движения "Движение против рака".
"К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия", - отметила Голикова.
По ее словам, правительство оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Она напомнила, что с конца 2018 года в России реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" с беспрецедентным финансированием.
Перед онкологической службой поставлены очень серьезные задачи, в числе которых снижение показателя смертности, подчеркнула Голикова. По ее словам, достичь этих результатов возможно только путем повышения доступности и качества оказываемой онкологической помощи.
Вице-премьер выразила уверенность в том, что форум станет площадкой для продуктивных дискуссий, а также поспособствует выработке эффективных решений, направленных на благо здоровья граждан. Она пожелала его участникам плодотворной работы.
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ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваОнкология
 
 
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