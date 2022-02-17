https://ria.ru/20220217/obstrel-1773373262.html

В ЛНР зафиксировали еще десять обстрелов со стороны ВСУ

В ЛНР зафиксировали еще десять обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.02.2022

В ЛНР зафиксировали еще десять обстрелов со стороны ВСУ

Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще десять обстрелов, заявили... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:48

2022-02-17T16:48

2022-02-17T16:54

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

сцкк

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще десять обстрелов, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано еще десять нарушений режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/dialog-1773329967.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, сцкк, луганская народная республика