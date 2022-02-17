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В ЛНР зафиксировали еще десять обстрелов со стороны ВСУ
В ЛНР зафиксировали еще десять обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.02.2022
В ЛНР зафиксировали еще десять обстрелов со стороны ВСУ
Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще десять обстрелов, заявили... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:48
2022-02-17T16:54
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
сцкк
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще десять обстрелов, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано еще десять нарушений режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220217/dialog-1773329967.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, сцкк, луганская народная республика
16:48 17.02.2022 (обновлено: 16:54 17.02.2022)
 
В ЛНР зафиксировали еще десять обстрелов со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК заявило о десяти новых обстрелах со стороны ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще десять обстрелов, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано еще десять нарушений режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Киев готов к любому формату переговоров с Москвой, заявил Зеленский
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныСЦККЛуганская Народная Республика
 
 
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