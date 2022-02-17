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Байден "сбежал" после обращения к россиянам

Fox News: Байден "сбежал" после обращения к россиянам - РИА Новости, 17.02.2022

Байден "сбежал" после обращения к россиянам

Президент США Джо Байден зачитал речь об Украине 15 февраля и довольно быстро ушел с трибуны. На это обратили внимание на телеканале Fox News. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:30

2022-02-17T19:30

2022-02-17T20:13

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден зачитал речь об Украине 15 февраля и довольно быстро ушел с трибуны. На это обратили внимание на телеканале Fox News.Как считает другой обозреватель Джо Конча, если глава Белого дома делает подобные заявления, то должен ответить хотя бы на несколько вопросов прессы, а не уноситься с поля зрения, как Купер Капп (профессиональный игрок в американский футбол. — Прим. ред.).Президент США 15 февраля выступил с речью, во время которой утверждал, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он вновь сказал, что возможность "нападения" остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации.Москва неоднократно отвергала обвинения Запада в подготовке "наступления" на Киев и отмечала, что подобные вбросы используют в качестве предлога для стягивания сил НАТО к границам России.Заявления о "вторжении" продолжают поступать из США и Великобритании, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после маневров. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220217/neft-1773361795.html

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в мире, россия, сша, джо байден