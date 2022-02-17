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Путин пока не ответил на обращение о признании ЛНР и ДНР, заявил Песков
Путин пока не ответил на обращение о признании ЛНР и ДНР, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
Путин пока не ответил на обращение о признании ЛНР и ДНР, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, дальнейшие действия российских властей зависят от решения президента,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:45
2022-02-17T12:55
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, дальнейшие действия российских властей зависят от решения президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг."Нет (не ответил - ред.). Ну, он принял к сведению, естественно. А дальше все будет зависеть от решения президента", - сказал Песков.Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, дмитрий песков
12:45 17.02.2022 (обновлено: 12:55 17.02.2022)
 
Путин пока не ответил на обращение о признании ЛНР и ДНР, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, дальнейшие действия российских властей зависят от решения президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг.
"Нет (не ответил - ред.). Ну, он принял к сведению, естественно. А дальше все будет зависеть от решения президента", - сказал Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:07
Лукашенко не исключил возможность признания ДНР и ЛНР
Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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