https://ria.ru/20220217/obraschenie-1773300699.html

Путин пока не ответил на обращение о признании ЛНР и ДНР, заявил Песков

Путин пока не ответил на обращение о признании ЛНР и ДНР, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022

Путин пока не ответил на обращение о признании ЛНР и ДНР, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, дальнейшие действия российских властей зависят от решения президента,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:45

2022-02-17T12:45

2022-02-17T12:55

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737755322_0:321:3069:2048_1920x0_80_0_0_927a9f64d67ac0b637e89848489e0b53.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, дальнейшие действия российских властей зависят от решения президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг."Нет (не ответил - ред.). Ну, он принял к сведению, естественно. А дальше все будет зависеть от решения президента", - сказал Песков.Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.

https://ria.ru/20220217/priznanie-1773290827.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, дмитрий песков