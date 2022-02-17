https://ria.ru/20220217/normy-1773234240.html

СМИ: глава МИД Франции заявил, что норм безопасности в Европе "больше нет"

СМИ: глава МИД Франции заявил, что норм безопасности в Европе "больше нет" - РИА Новости, 17.02.2022

СМИ: глава МИД Франции заявил, что норм безопасности в Европе "больше нет"

Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, "больше нет", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T02:20

2022-02-17T02:20

2022-02-17T03:43

россия

нато

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/10/1533631080_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_411707ab0ba1d06f36a70965ee828ef0.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, "больше нет", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.По словам главы МИД, которые приводит газета Financial Times, такая ситуация сложилась потому, что соглашения о контроле над вооружениями "почти устарели или не имеют значения".Комментируя сведения об отводе российских войск, Ле Дриан призвал посмотреть как закончатся "маневры" в Белоруссии, в Черном море и у границы Украины.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.При этом в последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/zakharova-1773220238.html

https://ria.ru/20220217/situatsiya-1773230720.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нато, франция, в мире