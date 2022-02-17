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СМИ: глава МИД Франции заявил, что норм безопасности в Европе "больше нет"
СМИ: глава МИД Франции заявил, что норм безопасности в Европе "больше нет" - РИА Новости, 17.02.2022
СМИ: глава МИД Франции заявил, что норм безопасности в Европе "больше нет"
Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, "больше нет", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T02:20
2022-02-17T03:43
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, "больше нет", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.По словам главы МИД, которые приводит газета Financial Times, такая ситуация сложилась потому, что соглашения о контроле над вооружениями "почти устарели или не имеют значения".Комментируя сведения об отводе российских войск, Ле Дриан призвал посмотреть как закончатся "маневры" в Белоруссии, в Черном море и у границы Украины.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.При этом в последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/zakharova-1773220238.html
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россия, нато, франция, в мире
02:20 17.02.2022 (обновлено: 03:43 17.02.2022)
 
СМИ: глава МИД Франции заявил, что норм безопасности в Европе "больше нет"

FT: глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что норм безопасности в Европе "больше нет"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, "больше нет", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По словам главы МИД, которые приводит газета Financial Times, такая ситуация сложилась потому, что соглашения о контроле над вооружениями "почти устарели или не имеют значения".
"В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать все", - отметил он.
Комментируя сведения об отводе российских войск, Ле Дриан призвал посмотреть как закончатся "маневры" в Белоруссии, в Черном море и у границы Украины.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 21:18В России
МИД рассказал, как будет развиваться диалог по гарантиям безопасности
При этом в последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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