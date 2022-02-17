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Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 17.02.2022
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей призвали воздержаться от нахождения на улице в непогоду в четверг, но если это необходимо, то не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:15
2022-02-17T09:22
общество
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москвичей призвали воздержаться от нахождения на улице в непогоду в четверг, но если это необходимо, то не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Температура воздуха до плюс 3. В непогоду воздержитесь от пребывания на улице, а если это необходимо, будьте внимательны, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.Отмечается, что при управлении транспортным средством необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва
09:15 17.02.2022 (обновлено: 09:22 17.02.2022)
 
Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге в четверг

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяСнежная погода в Москве
Снежная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Снежная погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москвичей призвали воздержаться от нахождения на улице в непогоду в четверг, но если это необходимо, то не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Температура воздуха до плюс 3. В непогоду воздержитесь от пребывания на улице, а если это необходимо, будьте внимательны, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при управлении транспортным средством необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.
 
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