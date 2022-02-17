https://ria.ru/20220217/nepogoda-1773252627.html

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 17.02.2022

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей призвали воздержаться от нахождения на улице в непогоду в четверг, но если это необходимо, то не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:15

2022-02-17T09:15

2022-02-17T09:22

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770426417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd97de232f4b47b3271076e75f02b3b5.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москвичей призвали воздержаться от нахождения на улице в непогоду в четверг, но если это необходимо, то не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Температура воздуха до плюс 3. В непогоду воздержитесь от пребывания на улице, а если это необходимо, будьте внимательны, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.Отмечается, что при управлении транспортным средством необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/pogoda-1772697068.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва