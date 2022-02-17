Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/nenapadenie-1773422462.html
США с облегчением воспримут ненападение России на Украину, заявил Блинкен
США с облегчением воспримут ненападение России на Украину, заявил Блинкен - РИА Новости, 17.02.2022
США с облегчением воспримут ненападение России на Украину, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США с облегчением воспримут "ненападение" России на Украину и с радостью воспримут любую критику, если их прогноз на РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:28
2022-02-17T19:39
в мире
россия
украина
сша
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769690250_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_8321df9debb96498bfa91f03df8f682a.jpg
ООН, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США с облегчением воспримут "ненападение" России на Украину и с радостью воспримут любую критику, если их прогноз на этот счет не оправдается.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ."Если Россия не вторгнется в Украину, мы воспримем это с облегчением. Это будет означать, что Россия изменила курс, и наши прогнозы оказались неверными. Это будет гораздо более предпочтительным развитием событий, нежели то, что происходит сейчас. И в таком случае мы с радостью примем любую критику от кого угодно", - сказал Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.Он призвал российское руководство сегодня заявить об отсутствии намерений нападать на Украину, после чего отвести войска от украинской границы и приступить к дипломатическому урегулированию. Россия уже много раз заявляла, что не планирует "агрессию", и подчеркивала, что это дезинформация.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773394695.html
https://ria.ru/20220217/vstrecha-1773421507.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769690250_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cea176e50f17cafa7025f84c82864537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, нато, оон
19:28 17.02.2022 (обновлено: 19:39 17.02.2022)
 
США с облегчением воспримут ненападение России на Украину, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон с облегчением воспримет ненападение России на Украину

© REUTERS / POOLГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / POOL
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ООН, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США с облегчением воспримут "ненападение" России на Украину и с радостью воспримут любую критику, если их прогноз на этот счет не оправдается.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:47
Россия "движется к вторжению" на Украину, утверждает постпред США в ООН
"Если Россия не вторгнется в Украину, мы воспримем это с облегчением. Это будет означать, что Россия изменила курс, и наши прогнозы оказались неверными. Это будет гораздо более предпочтительным развитием событий, нежели то, что происходит сейчас. И в таком случае мы с радостью примем любую критику от кого угодно", - сказал Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Он призвал российское руководство сегодня заявить об отсутствии намерений нападать на Украину, после чего отвести войска от украинской границы и приступить к дипломатическому урегулированию. Россия уже много раз заявляла, что не планирует "агрессию", и подчеркивала, что это дезинформация.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 19:20
Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе
 
В миреРоссияУкраинаСШАЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала