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США с облегчением воспримут ненападение России на Украину, заявил Блинкен

США с облегчением воспримут ненападение России на Украину, заявил Блинкен - РИА Новости, 17.02.2022

США с облегчением воспримут ненападение России на Украину, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США с облегчением воспримут "ненападение" России на Украину и с радостью воспримут любую критику, если их прогноз на РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:28

2022-02-17T19:28

2022-02-17T19:39

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ООН, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США с облегчением воспримут "ненападение" России на Украину и с радостью воспримут любую критику, если их прогноз на этот счет не оправдается.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ."Если Россия не вторгнется в Украину, мы воспримем это с облегчением. Это будет означать, что Россия изменила курс, и наши прогнозы оказались неверными. Это будет гораздо более предпочтительным развитием событий, нежели то, что происходит сейчас. И в таком случае мы с радостью примем любую критику от кого угодно", - сказал Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.Он призвал российское руководство сегодня заявить об отсутствии намерений нападать на Украину, после чего отвести войска от украинской границы и приступить к дипломатическому урегулированию. Россия уже много раз заявляла, что не планирует "агрессию", и подчеркивала, что это дезинформация.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773394695.html

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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, нато, оон