https://ria.ru/20220217/natsionalnost-1773242873.html

Источники рассказали о запрете упоминания национальности преступника в СМИ

Источники рассказали о запрете упоминания национальности преступника в СМИ - РИА Новости, 17.02.2022

Источники рассказали о запрете упоминания национальности преступника в СМИ

Законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей, скорее всего, получит отрицательный... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T06:23

2022-02-17T06:23

2022-02-17T06:23

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей, скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства РФ, а комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи будет рекомендовать палате отклонить данную инициативу, рассказали РИА Новости два депутата.Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов рассказал, что комитет планирует обсудить этот законопроект в апреле.По словам первого парламентария, "документ получит отрицательный отзыв правительства, после чего комитет, обсудив законопроект, рекомендует палате отклонить его". Такой исход подтвердил агентству и второй депутат.Исходя из сложившейся практики, законопроекты, получившие отрицательный отзыв кабмина и рекомендованные к отклонению профильным комитетом, не поддерживаются Госдумой.Парламент Чеченской республики в ноябре внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности".

https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760251888.html

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общество, россия, госдума рф