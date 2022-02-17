https://ria.ru/20220217/natsionalnost-1773242873.html
Источники рассказали о запрете упоминания национальности преступника в СМИ
Источники рассказали о запрете упоминания национальности преступника в СМИ - РИА Новости, 17.02.2022
Источники рассказали о запрете упоминания национальности преступника в СМИ
Законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей, скорее всего, получит отрицательный... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T06:23
2022-02-17T06:23
2022-02-17T06:23
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей, скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства РФ, а комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи будет рекомендовать палате отклонить данную инициативу, рассказали РИА Новости два депутата.Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов рассказал, что комитет планирует обсудить этот законопроект в апреле.По словам первого парламентария, "документ получит отрицательный отзыв правительства, после чего комитет, обсудив законопроект, рекомендует палате отклонить его". Такой исход подтвердил агентству и второй депутат.Исходя из сложившейся практики, законопроекты, получившие отрицательный отзыв кабмина и рекомендованные к отклонению профильным комитетом, не поддерживаются Госдумой.Парламент Чеченской республики в ноябре внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности".
https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760251888.html
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общество, россия, госдума рф
Источники рассказали о запрете упоминания национальности преступника в СМИ
Источники: проект о запрете называть национальность преступника в СМИ пойдет на отклонение
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей, скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства РФ, а комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи будет рекомендовать палате отклонить данную инициативу, рассказали РИА Новости два депутата.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов
рассказал, что комитет планирует обсудить этот законопроект в апреле.
По словам первого парламентария, "документ получит отрицательный отзыв правительства, после чего комитет, обсудив законопроект, рекомендует палате отклонить его". Такой исход подтвердил агентству и второй депутат.
Исходя из сложившейся практики, законопроекты, получившие отрицательный отзыв кабмина и рекомендованные к отклонению профильным комитетом, не поддерживаются Госдумой.
Парламент Чеченской республики в ноябре внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ
, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности".