https://ria.ru/20220217/nato-1773380293.html

Россия ждет от США и НАТО конкретики об отказе альянса от расширения

Россия ждет от США и НАТО конкретики об отказе альянса от расширения - РИА Новости, 17.02.2022

Россия ждет от США и НАТО конкретики об отказе альянса от расширения

РФ ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток, говорится в опубликованной МИД РФ... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:07

2022-02-17T17:07

2022-02-17T17:31

в мире

сша

нато

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. РФ ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток, говорится в опубликованной МИД РФ реакции на ответ США по гарантиям безопасности."Призываем США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток", - говорится в тексте сообщения.

https://ria.ru/20220216/nato-1773098035.html

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в мире, сша, нато