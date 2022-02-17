https://ria.ru/20220217/nato-1773380293.html
Россия ждет от США и НАТО конкретики об отказе альянса от расширения
Россия ждет от США и НАТО конкретики об отказе альянса от расширения - РИА Новости, 17.02.2022
Россия ждет от США и НАТО конкретики об отказе альянса от расширения
РФ ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток, говорится в опубликованной МИД РФ... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:07
2022-02-17T17:07
2022-02-17T17:31
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. РФ ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток, говорится в опубликованной МИД РФ реакции на ответ США по гарантиям безопасности."Призываем США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток", - говорится в тексте сообщения.
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в мире, сша, нато
17:07 17.02.2022 (обновлено: 17:31 17.02.2022)
Россия ждет от США и НАТО конкретики об отказе альянса от расширения
МИД: Россия ждет от США и НАТО конкретных предложений об отказе альянса от расширения