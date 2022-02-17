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Двое мужчин напали на полицейских в московском метро
Двое мужчин напали на полицейских в московском метро - РИА Новости, 17.02.2022
Двое мужчин напали на полицейских в московском метро
Двое мужчин напали на правоохранителей на станции "Тульская" в московском метро, следователи завели дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T23:42
2022-02-17T23:42
2022-02-17T23:51
происшествия
россия
московский метрополитен
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое мужчин напали на правоохранителей на станции "Тульская" в московском метро, следователи завели дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, вечером 17 февраля на станции "Тульская" один из подозреваемых отказал сотрудникам полиции в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться руками. Второй подозреваемый пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет - ред.)", - сказала Иванова.Она добавила, что один из подозреваемых 2000 года рождения задержан на месте. второго ищут.
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происшествия, россия, московский метрополитен
23:42 17.02.2022 (обновлено: 23:51 17.02.2022)
Двое мужчин напали на полицейских в московском метро
Двое мужчин напали на полицейских в московском метро, заведено уголовное дело
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое мужчин напали на правоохранителей на станции "Тульская" в московском метро, следователи завели дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 17 февраля на станции "Тульская" один из подозреваемых отказал сотрудникам полиции в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться руками. Второй подозреваемый пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ
(применение насилия в отношении представителя власти, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет - ред.)", - сказала Иванова
.
Она добавила, что один из подозреваемых 2000 года рождения задержан на месте. второго ищут.