https://ria.ru/20220217/napadenie-1773458254.html

Двое мужчин напали на полицейских в московском метро

Двое мужчин напали на полицейских в московском метро - РИА Новости, 17.02.2022

Двое мужчин напали на полицейских в московском метро

Двое мужчин напали на правоохранителей на станции "Тульская" в московском метро, следователи завели дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T23:42

2022-02-17T23:42

2022-02-17T23:51

происшествия

россия

московский метрополитен

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое мужчин напали на правоохранителей на станции "Тульская" в московском метро, следователи завели дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, вечером 17 февраля на станции "Тульская" один из подозреваемых отказал сотрудникам полиции в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться руками. Второй подозреваемый пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет - ред.)", - сказала Иванова.Она добавила, что один из подозреваемых 2000 года рождения задержан на месте. второго ищут.

https://ria.ru/20211210/napadenie-1763100183.html

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происшествия, россия, московский метрополитен