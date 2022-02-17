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СК завел дело на пенсионера, напавшего с топором на дочь в Москве
СК завел дело на пенсионера, напавшего с топором на дочь в Москве - РИА Новости, 17.02.2022
СК завел дело на пенсионера, напавшего с топором на дочь в Москве
Следователи завели уголовное дело после того, как пожилой мужчина напал с молотком и топором на свою дочь в Москве, женщина госпитализирована, сообщила... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:54
2022-02-17T16:54
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как пожилой мужчина напал с молотком и топором на свою дочь в Москве, женщина госпитализирована, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее правоохранители сообщили РИА Новости, что мужчина на юге Москвы ударил топором дочь по голове."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала Иванова.По данным следствия, днём 17 февраля в квартире дома, расположенного по Криворожской улице, между отцом 1939 года рождения и дочерью 1966 года рождения произошел конфликт, в ходе которого пенсионер несколько раз ударил ее молотком по голове. Потерпевшая, спасаясь, выбежала на улицу, но отец догнал ее и нанес ещё несколько ударов по голове топором.Подчеркивается, что нападение было пресечено очевидцами, а женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована.Следователи работают на месте происшествия, выясняя обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчина будет доставлен для проведения с ним следственных действий.
https://ria.ru/20220217/topor-1773359509.html
https://ria.ru/20211103/ubiystvo-1757490760.html
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происшествия, москва, россия
16:54 17.02.2022
 
СК завел дело на пенсионера, напавшего с топором на дочь в Москве

СК завел дело на пенсионера, напавшего с молотком и топором на дочь в Москве

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как пожилой мужчина напал с молотком и топором на свою дочь в Москве, женщина госпитализирована, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее правоохранители сообщили РИА Новости, что мужчина на юге Москвы ударил топором дочь по голове.
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Вчера, 16:14
Житель Москвы накинулся с топором на дочь
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала Иванова.
По данным следствия, днём 17 февраля в квартире дома, расположенного по Криворожской улице, между отцом 1939 года рождения и дочерью 1966 года рождения произошел конфликт, в ходе которого пенсионер несколько раз ударил ее молотком по голове. Потерпевшая, спасаясь, выбежала на улицу, но отец догнал ее и нанес ещё несколько ударов по голове топором.
Подчеркивается, что нападение было пресечено очевидцами, а женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована.
Следователи работают на месте происшествия, выясняя обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчина будет доставлен для проведения с ним следственных действий.
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