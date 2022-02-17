https://ria.ru/20220217/napadenie-1773375633.html
СК завел дело на пенсионера, напавшего с топором на дочь в Москве
СК завел дело на пенсионера, напавшего с топором на дочь в Москве - РИА Новости, 17.02.2022
СК завел дело на пенсионера, напавшего с топором на дочь в Москве
Следователи завели уголовное дело после того, как пожилой мужчина напал с молотком и топором на свою дочь в Москве, женщина госпитализирована, сообщила... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:54
2022-02-17T16:54
2022-02-17T16:54
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как пожилой мужчина напал с молотком и топором на свою дочь в Москве, женщина госпитализирована, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее правоохранители сообщили РИА Новости, что мужчина на юге Москвы ударил топором дочь по голове."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала Иванова.По данным следствия, днём 17 февраля в квартире дома, расположенного по Криворожской улице, между отцом 1939 года рождения и дочерью 1966 года рождения произошел конфликт, в ходе которого пенсионер несколько раз ударил ее молотком по голове. Потерпевшая, спасаясь, выбежала на улицу, но отец догнал ее и нанес ещё несколько ударов по голове топором.Подчеркивается, что нападение было пресечено очевидцами, а женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована.Следователи работают на месте происшествия, выясняя обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчина будет доставлен для проведения с ним следственных действий.
https://ria.ru/20220217/topor-1773359509.html
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происшествия, москва, россия
СК завел дело на пенсионера, напавшего с топором на дочь в Москве
СК завел дело на пенсионера, напавшего с молотком и топором на дочь в Москве
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как пожилой мужчина напал с молотком и топором на свою дочь в Москве, женщина госпитализирована, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее правоохранители сообщили РИА Новости, что мужчина на юге Москвы
ударил топором дочь по голове.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство)", - сказала Иванова.
По данным следствия, днём 17 февраля в квартире дома, расположенного по Криворожской улице, между отцом 1939 года рождения и дочерью 1966 года рождения произошел конфликт, в ходе которого пенсионер несколько раз ударил ее молотком по голове. Потерпевшая, спасаясь, выбежала на улицу, но отец догнал ее и нанес ещё несколько ударов по голове топором.
Подчеркивается, что нападение было пресечено очевидцами, а женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована.
Следователи работают на месте происшествия, выясняя обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчина будет доставлен для проведения с ним следственных действий.