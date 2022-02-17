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Посольство России призвало США отказаться от милитаристского "самогипноза"
Посольство России призвало США отказаться от милитаристского "самогипноза" - РИА Новости, 17.02.2022
Посольство России призвало США отказаться от милитаристского "самогипноза"
США следует отказаться от самогипноза и перестать подпитывать "милитаристский угар" касательно Украины, считают в российском посольстве в Вашингтоне. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T05:44
2022-02-17T09:22
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. США следует отказаться от самогипноза и перестать подпитывать "милитаристский угар" касательно Украины, считают в российском посольстве в Вашингтоне.Таким образом посольство прокомментировало недавнее интервью представителя Госдепа Неда Прайса телеканалу CNN, во время которого тот попытался уличить Москву в распространении недостоверной информации об Украине.Дипломаты констатировали, что "раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно". "Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается. Дошло до того, что накануне в интервью с Недом Прайсом СNN в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля", — отметили в посольстве.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. Представитель Белого дома Джен Псаки утверждала, что "вторжение" может начаться "между серединой января и серединой февраля".В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Запад обвиняет Москву в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
https://ria.ru/20220217/daty-1773235734.html
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в мире, россия, украина, сша
05:44 17.02.2022 (обновлено: 09:22 17.02.2022)
 
Посольство России призвало США отказаться от милитаристского "самогипноза"

Посольство России назвало заявления США о "вторжении" на Украину самогипнозом

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. США следует отказаться от самогипноза и перестать подпитывать "милитаристский угар" касательно Украины, считают в российском посольстве в Вашингтоне.

"Призываем Госдепартамент не подпитывать "милитаристский угар" журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта", — говорится в заявлении дипмиссии на Facebook.

Таким образом посольство прокомментировало недавнее интервью представителя Госдепа Неда Прайса телеканалу CNN, во время которого тот попытался уличить Москву в распространении недостоверной информации об Украине.
Дипломаты констатировали, что "раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно".
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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В Госдепе заявили, что не называли точных дат "вторжения" на Украину
"Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается. Дошло до того, что накануне в интервью с Недом Прайсом СNN в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля", — отметили в посольстве.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. Представитель Белого дома Джен Псаки утверждала, что "вторжение" может начаться "между серединой января и серединой февраля".
В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
Запад обвиняет Москву в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
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