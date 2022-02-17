05:44 17.02.2022 (обновлено: 09:22 17.02.2022)
Посольство России призвало США отказаться от милитаристского "самогипноза"
Посольство России назвало заявления США о "вторжении" на Украину самогипнозом
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. США следует отказаться от самогипноза и перестать подпитывать "милитаристский угар" касательно Украины, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
"Призываем Госдепартамент не подпитывать "милитаристский угар" журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта", — говорится в заявлении дипмиссии на Facebook.
Таким образом посольство прокомментировало недавнее интервью представителя Госдепа Неда Прайса телеканалу CNN, во время которого тот попытался уличить Москву в распространении недостоверной информации об Украине.
Дипломаты констатировали, что "раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно".
"Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается. Дошло до того, что накануне в интервью с Недом Прайсом СNN в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля", — отметили в посольстве.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. Представитель Белого дома Джен Псаки утверждала, что "вторжение" может начаться "между серединой января и серединой февраля".
В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.