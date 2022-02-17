https://ria.ru/20220217/nalog-1773314735.html

Налоговые поступления от IT-отрасли за год выросли на 75 миллиардов рублей

Налоговые поступления от IT-отрасли за год выросли на 75 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.02.2022

Налоговые поступления от IT-отрасли за год выросли на 75 миллиардов рублей

Налоговые поступления в федеральный бюджет РФ от IT-отрасли за 2021 год могут минимум на 75 миллиардов рублей превысить объем поступлений за 2020 год даже с... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:35

2022-02-17T13:35

2022-02-17T13:35

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

максим паршин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Налоговые поступления в федеральный бюджет РФ от IT-отрасли за 2021 год могут минимум на 75 миллиардов рублей превысить объем поступлений за 2020 год даже с учетом мер поддержки, которые помогли компаниям отрасли сэкономить на налоге на прибыль и страховых взносах, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."По предварительной оценке, за 12 месяцев 2021 года налоговые поступления в федеральный бюджет от IT-отрасли могут не менее чем на 75 миллиардов рублей превысить объем налогов 2020 года. И это с учетом льгот, которые позволили компаниям-разработчикам сэкономить на налоге на прибыль и страховых взносах", - привели там слова Чернышенко.Вице-премьер также отметил, что налоговый маневр дал дополнительный импульс развитию отрасли, в результате чего увеличились доходы IT-компаний и налогооблагаемая база. Организации смогли проинвестировать дополнительные средства в зарплаты высококвалифицированных специалистов, разрабатывающих конкурентоспособные программные решения. По словам Чернышенко, фонд оплаты труда вырос на 33%, о чем свидетельствуют данные ФНС за 9 месяцев прошлого года.Вести консультации с отраслью по проработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли уже поручено Минцифры."От представителей IT-отрасли уже поступают новые предложения. В ближайшее время по поручению вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко будет организована серия стратегических сессий с представителями профильных ассоциаций и компаний – как разработчиков, так и заказчиков российских решений. Мы планируем вовлечь еще большее число заинтересованных участников и сделать процесс максимально динамичным, открытым и эффективным", - сообщил о планах разработки третьего пакета замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, которого процитировали в аппарате вице-премьера.В сентябре 2021 года Чернышенко говорил, что благодаря мерам поддержки российской IT-отрасли за прошедший год количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло на 3 тысячи и составило почти 15 тысяч. Число программных продуктов в реестре отечественного программного обеспечения, по его словам, увеличилось почти в два раза - до 11 тысяч, а объем работ и оказанных услуг индустрии вырос на 30% и составил более 1,5 триллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/prizemlenie-1770719302.html

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), максим паршин