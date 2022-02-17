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Мурашко: доступность медпомощи для пациентов с онкозаболеваниями растет
Мурашко: доступность медпомощи для пациентов с онкозаболеваниями растет - РИА Новости, 17.02.2022
Мурашко: доступность медпомощи для пациентов с онкозаболеваниями растет
Тренд на повышение доступности медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями в России сохраняется, несмотря на пандемию, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:24
2022-02-17T10:24
михаил мурашко
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Тренд на повышение доступности медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями в России сохраняется, несмотря на пандемию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки прошедших 2 лет нам удалось сохранить устойчивый тренд на повышение доступности медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями", - сказал Мурашко на форуме "Движение против рака".Министр отметил, что новый порядок оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями направлен на повышение эффективности и качества лечения больных. Он устанавливает единые правила организации медпомощи, позволяет обеспечить доступность и качество лечения, в том числе беспрепятственно получать лечение в федеральных клиниках при наличии показаний, подчеркнул Мурашко.Новый порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях вступил в силу в России 1 января. Он устанавливает требование к регионам закрепить правила маршрутизации пациентов с онкозаболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, куда может быть направлен пациент для диагностики и каждого вида лечения заболевания.
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михаил мурашко, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
10:24 17.02.2022
 
Мурашко: доступность медпомощи для пациентов с онкозаболеваниями растет

Глава Минздрава Мурашко: доступность помощи для онкопациентов растет, несмотря на COVID-19

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Тренд на повышение доступности медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями в России сохраняется, несмотря на пандемию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки прошедших 2 лет нам удалось сохранить устойчивый тренд на повышение доступности медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями", - сказал Мурашко на форуме "Движение против рака".
Министр отметил, что новый порядок оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями направлен на повышение эффективности и качества лечения больных. Он устанавливает единые правила организации медпомощи, позволяет обеспечить доступность и качество лечения, в том числе беспрепятственно получать лечение в федеральных клиниках при наличии показаний, подчеркнул Мурашко.
Новый порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях вступил в силу в России 1 января. Он устанавливает требование к регионам закрепить правила маршрутизации пациентов с онкозаболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, куда может быть направлен пациент для диагностики и каждого вида лечения заболевания.
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