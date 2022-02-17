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Биография Вячеслава Малежика

Биография Вячеслава Малежика - РИА Новости, 17.02.2022

Биография Вячеслава Малежика

Советский и российский певец, поэт, композитор Вячеслав Ефимович Малежик родился 17 февраля 1947 года в Москве. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:06

2022-02-17T03:06

2022-02-17T03:06

справки

вячеслав малежик

москва

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Советский и российский певец, поэт, композитор Вячеслав Ефимович Малежик родился 17 февраля 1947 года в Москве. Окончил музыкальную школу по классу баяна. Во время учебы в старших классах средней школы освоил игру на гитаре. В 1965 году поступил в Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)).В 1967 году начал музыкальную карьеру в качестве гитариста в бит-группе "Челленджер", которая вскоре стала называться "Ребята". В 1969-1973 годах играл в группе "Мозаика", в 1973 году перешел в вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) "Веселые ребята", с 1975 года играл в ВИА "Голубые гитары". В 1977-1986 годах работал в ВИА "Пламя".Одну из первых своих песен "Наташка" Малежик написал в конце 1960-х годов. В 1982 году известность музыканту принесла песня "Двести лет", которую он записал с ансамблем "Пламя". В декабре 1984 года Малежик записал первый сольный магнитоальбом "Саквояж".Год спустя вышел его диск "Ностальгия", в который вошли ставшие шлягерами песни "Наташка", "Лилипутик", "Жена-актриса" и др. В 1986 году Малежик покинул группу "Пламя", начав сольную карьеру.С 1986 года до 1991 года Малежик совместно с певицей Екатериной Семеновой вел передачу "Шире круг". Некоторые из композиций певца впервые прозвучали именно в эфире этой передачи: "Недавно и давно", "Острова", "Туман в декабре". В 1987 году на фирме "Мелодия" вышел первый диск-гигант новой группы Вячеслава Малежика "Кафе "Саквояж", разошедшийся тиражом в два миллиона экземпляров.В 1988 году вышла пластинка Малежика "Верблюд", а его песня "Смолоду" стала финалистом фестиваля "Песня года". В этот период певец много гастролировал по стране и за рубежом. В 1989 году вышел его магнитоальбом "Друля в маринаде", В последующие годы музыкант записал альбомы "Туман в декабре" (1993), "Мадам" (1994), "Любимые песни нашей компании" (1995), "200 лет" (1996). В феврале 1997 года в Москве прошли сольные концерты Вячеслава Малежика, посвященные его 50-летию. Исполнитель представил новую программу "Избранное".В том же году в Калифорнии (США) им был записан альбом "В новом свете" (на фирме P. S. B. Records альбом вышел под названием "Новый мир"). В него вошли композиции "Скандал", "Пора прощания", "Любите сказки", "Дон-река", "Птаха" и др. Среди более поздних альбомов музыканта – "Мозаика" (2001), "Яблоки падают" (2003), "Вальс при свечах" (2005), "Музей воспоминаний" (2007), "Здравствуй" (2008), "Чудо-птица" (2010), "Жить, чтобы любить" (2012), "Попутчица" (2013), "Любимые песни наших родителей" (2014), "Над Питером" (2015), "Люди встречаются" (2016). Последний альбом "Как живете-можете?!" вышел в 2021 году. Среди его хитов такие композиции как "Гадалка", "Попутчица", "Лилипутик", "Мозаика", "Провинциалка", "Зима-зима", "Острова" и другие. Песни Малежика исполняли Вадим Казаченко, Валерий Леонтьев, Катя Семенова, Ирина Понаровская и др.Вячеслав Малежик исполнил роли в фильмах "Она не могла иначе" (2013), "Погоня за прошлым" (2015). Автор музыки и исполнитель к фильму "Берег надежды" (2013).Вячеслав Малежик издал несколько книг. В 2012 году вышли его книги "Понять, простить, принять... " и "Портреты и прочие художества", в 2013 году – "Снег идет 100 лет…", в 2015 году – "Герой того еще времени". Также является автором детской книги "Василек, Рыжик и новые друзья" (2014). Вячеслав Малежик − Заслуженный артист РФ (2004).Музыкант женат, у него два сына. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, вячеслав малежик, москва