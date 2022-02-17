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НАТО делает ровно то, в чем обвиняет Москву, заявил Лавров
НАТО делает ровно то, в чем обвиняет Москву, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2022
НАТО делает ровно то, в чем обвиняет Москву, заявил Лавров
Военные РФ находятся на своей территории, при этом НАТО делает ровно то, в чем обвиняет Москву, - наращивает военные силы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:38
2022-02-17T13:38
игорь конашенков
сергей лавров
владимир путин
украина
россия
нато
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Военные РФ находятся на своей территории, при этом НАТО делает ровно то, в чем обвиняет Москву, - наращивает военные силы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В ответ на то, что российские военные находятся на своей территории, никуда не вторгаются, и мы не увеличиваем никаких своих присутствий на границе с членами НАТО, а НАТО делает ровно то (наращивает военные силы), в чем оно нас обвиняет", - сказал он по итогам переговоров со своим итальянским коллегой.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
https://ria.ru/20220217/nato-1773309708.html
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игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, украина, россия, нато, в мире
13:38 17.02.2022
 
НАТО делает ровно то, в чем обвиняет Москву, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: НАТО наращивает военные силы, но обвиняет Москву

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Военные РФ находятся на своей территории, при этом НАТО делает ровно то, в чем обвиняет Москву, - наращивает военные силы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В ответ на то, что российские военные находятся на своей территории, никуда не вторгаются, и мы не увеличиваем никаких своих присутствий на границе с членами НАТО, а НАТО делает ровно то (наращивает военные силы), в чем оно нас обвиняет", - сказал он по итогам переговоров со своим итальянским коллегой.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 13:17
Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 17:16
МИД назвал аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе чушью
 
Игорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинУкраинаРоссияНАТОВ мире
 
 
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