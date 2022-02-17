13:02 17.02.2022 (обновлено: 13:56 17.02.2022)
Запад проявляет нечистоплотность в подходе к "Минску-2", заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад проявляет нечистоплотность в подходе к Минским соглашениям
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Западные страны проявляют нечистоплотность в подходе к минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Из всего многообразия и из всей взаимосвязи компонентов, которые были одобрены на высшем уровне, многократно повторены в рамках ОБСЕ, Запад выдирает только один элемент - свобода выбора союзов, от остальных обязательств Запад просто уходит. И аналогичная нечистоплотность проявляется и в подходе к минским договоренностям", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
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"Вчера, как я понимаю, состоялся телефонный разговор господина Шольца и господина Байдена, и как сообщил официальный представитель кабинета министров Германии, они констатировали, что отвода войск России не наблюдается, что важно начать конструктивный диалог по европейской безопасности, выполнять минские договорённости, при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в нормандском формате, и завершается это сообщение кабинета министров Германии фразой "ключ к этому находится в Москве", - рассказал министр на пресс-конференции.
"Это нечистоплотные попытки уйти от ответственности за тех деятелей, которыми Запад в общем-то руководит на Украине", - пояснил Лавров.
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