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https://ria.ru/20220217/lavrov-1773305902.html
Запад проявляет нечистоплотность в подходе к "Минску-2", заявил Лавров
Запад проявляет нечистоплотность в подходе к "Минску-2", заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2022
Запад проявляет нечистоплотность в подходе к "Минску-2", заявил Лавров
Западные страны проявляют нечистоплотность в подходе к минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:02
2022-02-17T13:56
минские соглашения
в мире
сергей лавров
луиджи ди майо
мид италии
обсе
россия
франция
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Западные страны проявляют нечистоплотность в подходе к минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Из всего многообразия и из всей взаимосвязи компонентов, которые были одобрены на высшем уровне, многократно повторены в рамках ОБСЕ, Запад выдирает только один элемент - свобода выбора союзов, от остальных обязательств Запад просто уходит. И аналогичная нечистоплотность проявляется и в подходе к минским договоренностям", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо."Вчера, как я понимаю, состоялся телефонный разговор господина Шольца и господина Байдена, и как сообщил официальный представитель кабинета министров Германии, они констатировали, что отвода войск России не наблюдается, что важно начать конструктивный диалог по европейской безопасности, выполнять минские договорённости, при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в нормандском формате, и завершается это сообщение кабинета министров Германии фразой "ключ к этому находится в Москве", - рассказал министр на пресс-конференции."Это нечистоплотные попытки уйти от ответственности за тех деятелей, которыми Запад в общем-то руководит на Украине", - пояснил Лавров.
https://ria.ru/20220212/mid-1772464599.html
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минские соглашения, в мире, сергей лавров, луиджи ди майо, мид италии, обсе, россия, франция, германия, олаф шольц
13:02 17.02.2022 (обновлено: 13:56 17.02.2022)
 
Запад проявляет нечистоплотность в подходе к "Минску-2", заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад проявляет нечистоплотность в подходе к Минским соглашениям

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Западные страны проявляют нечистоплотность в подходе к минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Из всего многообразия и из всей взаимосвязи компонентов, которые были одобрены на высшем уровне, многократно повторены в рамках ОБСЕ, Запад выдирает только один элемент - свобода выбора союзов, от остальных обязательств Запад просто уходит. И аналогичная нечистоплотность проявляется и в подходе к минским договоренностям", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 15:29
В МИД призвали Запад побудить Киев выполнять Минские соглашения
"Вчера, как я понимаю, состоялся телефонный разговор господина Шольца и господина Байдена, и как сообщил официальный представитель кабинета министров Германии, они констатировали, что отвода войск России не наблюдается, что важно начать конструктивный диалог по европейской безопасности, выполнять минские договорённости, при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в нормандском формате, и завершается это сообщение кабинета министров Германии фразой "ключ к этому находится в Москве", - рассказал министр на пресс-конференции.
"Это нечистоплотные попытки уйти от ответственности за тех деятелей, которыми Запад в общем-то руководит на Украине", - пояснил Лавров.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 18:11В мире
Байден поговорит с Шольцем о ситуации вокруг Украины
 
Минские соглашенияВ миреСергей ЛавровЛуиджи Ди МайоМИД ИталииОБСЕРоссияФранцияГерманияОлаф Шольц
 
 
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