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При ДТП с пятью автомобилями в Кузбассе погибли четыре человека

При ДТП с пятью автомобилями в Кузбассе погибли четыре человека - РИА Новости, 17.02.2022

При ДТП с пятью автомобилями в Кузбассе погибли четыре человека

Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Кемеровском округе Кузбасса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T05:48

2022-02-17T05:48

2022-02-17T05:48

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 17 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Кемеровском округе Кузбасса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Авария произошла в четверг около 06.30 (02.30 мск) на 298 километре трассы Р255 "Сибирь", на территории Кемеровского муниципального округа. На место прибыли сотрудники ГИБДД, следственно-оперативные группы ОМВД по Кемеровскому муниципальному округу и ГУ МВД России по Кемеровской области."Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком "МАЗ" с полуприцепом. После этого легковой автомобиль отбросило на "Газель", а впоследствии – на Mitsubishi Outlander, которые ехали в попутном направлении с грузовиком. В результате водитель и два пассажира ВАЗ скончались на месте происшествия, водитель и пассажир "Газели" получили травмы различной степени тяжести. Спустя несколько минут автомобиль Daewoo Matiz совершил столкновение с "ГАЗелью", участвовавшей в произошедшем ранее ДТП. В результате ДТП водитель Daewoo Matiz в ДТП скончался, его пассажир был травмирован", – сообщает ведомство.В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии.

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кемеровская область

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происшествия, кемеровская область