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Официальный курс евро на пятницу вырос на 82 копейки
Официальный курс евро на пятницу вырос на 82 копейки - РИА Новости, 17.02.2022
Официальный курс евро на пятницу вырос на 82 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 82,48 копейки - до 86,1308 рубля, курс доллара - на 73,86 копейки, до 75,7527 рубля,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:40
2022-02-17T12:40
2022-02-17T12:40
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 82,48 копейки - до 86,1308 рубля, курс доллара - на 73,86 копейки, до 75,7527 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 77,73 копейки, составив 80,4228 рубля.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, евро, динамика курсов валют
Официальный курс евро на пятницу вырос на 82 копейки
Официальный курс евро на пятницу вырос на 82,48 копейки, до 86,13 рубля