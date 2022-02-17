https://ria.ru/20220217/kurenie-1773246879.html

Врач рассказала, как курение затягивает выздоровление при ОРВИ

Врач рассказала, как курение затягивает выздоровление при ОРВИ - РИА Новости, 17.02.2022

Врач рассказала, как курение затягивает выздоровление при ОРВИ

Курение при ОРВИ усилит негативное состояние и затянет выздоровление, при этом простудные заболевания и ОРВИ снижают тягу к курению, поэтому это хорошее время... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T07:53

2022-02-17T07:53

2022-02-17T07:57

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Курение при ОРВИ усилит негативное состояние и затянет выздоровление, при этом простудные заболевания и ОРВИ снижают тягу к курению, поэтому это хорошее время для того, чтобы отказаться от пагубной привычки, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.Как рассказала заведующая 4-м терапевтическим отделением ГКБ № 52, врач-пульмонолог Ирина Белоглазова, как коронавирус, так и грипп, ОРВИ, ОРЗ могут вызывать вирусную пневмонию и повреждать легкие. При появлении первых симптомов ОРВИ важно сразу начать лечение, чтобы снизить риски поражения легких. При желании получить консультацию врача можно обратиться в любую городскую поликлинику без записи или записаться онлайн в свою поликлинику. Также все пациенты с ОРВИ или коронавирусом могут получить телемедицинскую консультацию. Это такой же прием врача, только в режиме онлайн.По её словам, в целом курение сигарет, трубок, сигар вредно в плане развития хронической обструктивной болезни легких и развития онкологических заболеваний бронхо-легочной системы. А современные курительные средства могут вызывать серьезные состояния легких - интерстициальные повреждения легких, интерстициальные пневмонии, при которых люди начинают задыхаться, нуждаться в кислороде, в том числе в мире известны случаи, когда молодым людям требовалась пересадка легких после курения курительных смесей.При этом врач отметила, что негативный эффект на легкие минимум удваивается, но чаще умножается, так как складывается много факторов. "Мы принимаем лекарства, которые нам помогают, с одной стороны, с другой - имеют побочные эффекты, при болезни меняется наша жизнь, мы меньше дышим свежим воздухом, мы находимся в ограниченном пространстве. Поэтому если мы в состоянии избавиться хоть от какого-то фактора, это в наших руках. Изменить генетику мы не можем, изменить радикально вес не можем, но можем избавиться от курения", - сказала собеседница агентства.Белоглазова отметила, что многие заболевания развиваются при определенном стечении обстоятельств, в том числе от генетической особенности, поэтому и вирусная инфекция, и курение может быть триггером специфического заболевания легких, когда факторы складываются, риск, что в генетически обусловленном организме произойдет более раннее развитие процесса, увеличивается.Исполняющий обязанности заведующего Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей "Московского научно-практического центра наркологии", врач-психотерапевт Валерий Лыков рассказал, что во время ОРВИ сама по себе тяга к курению снижается. "Зачастую бывает, что человеку и так плохо, у него выражен кашель, температура, слабость, и курение вызывает ещё большие ухудшения состояния. Поэтому люди сами по себе в этот момент снижают курение, а зачастую бросают, так как у них курение вызывает отвращение. Поэтому мы, когда говорим об удобных моментах для отказа от курения, я всегда упоминаю простудные заболевания и ОРВИ", - сказал Лыков.

https://ria.ru/20220210/vosstanovlenie-1771983323.html

https://ria.ru/20220210/retsidiv-1771992424.html

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