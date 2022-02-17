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Около десяти военных колонн выполнили марш из Крыма после учений
Около десяти военных колонн выполнили марш из Крыма после учений - РИА Новости, 17.02.2022
Около десяти военных колонн выполнили марш из Крыма после учений
Из Крыма после учений выполнили марши около 10 военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами, сообщили в четверг журналистам в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T08:55
2022-02-17T09:03
безопасность
республика крым
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Из Крыма после учений выполнили марши около 10 военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа.По данным ЮВО, безопасность передвижения колонн военной техники из Крыма после учений обеспечивают инспекторы Военной автомобильной инспекции (ВАИ).На данный момент "инспекторы ВАИ осуществили около 10 сопровождений военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами", сказали в округе.Там отметили, что более половины автомобильных маршей прошли по маршруту протяженностью более 500 километров. Часть маршрутов автомобильных колонн проходила по участку трассы "Таврида" через Керченский пролив по Крымскому мосту.В ЮВО напомнили, что после завершения выполнения задач плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова военнослужащие округа выполняют механизированные марши на штатной технике в пункты постоянной дислокации (ППД). "По прибытии в ППД военнослужащие приступят к обслуживанию техники и ее подготовке к очередным этапам плановых мероприятий боевой подготовки", - добавили в округе.
https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773247639.html
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безопасность, республика крым, вооруженные силы рф
08:55 17.02.2022 (обновлено: 09:03 17.02.2022)
 
Около десяти военных колонн выполнили марш из Крыма после учений

Около десяти военных колонн с опасными грузами выполнили марш из Крыма после учений

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на учениях
Военнослужащие на учениях - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Из Крыма после учений выполнили марши около 10 военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
По данным ЮВО, безопасность передвижения колонн военной техники из Крыма после учений обеспечивают инспекторы Военной автомобильной инспекции (ВАИ).
На данный момент "инспекторы ВАИ осуществили около 10 сопровождений военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами", сказали в округе.
Там отметили, что более половины автомобильных маршей прошли по маршруту протяженностью более 500 километров. Часть маршрутов автомобильных колонн проходила по участку трассы "Таврида" через Керченский пролив по Крымскому мосту.
В ЮВО напомнили, что после завершения выполнения задач плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова военнослужащие округа выполняют механизированные марши на штатной технике в пункты постоянной дислокации (ППД). "По прибытии в ППД военнослужащие приступят к обслуживанию техники и ее подготовке к очередным этапам плановых мероприятий боевой подготовки", - добавили в округе.
Танковая армия Западного военного округа на железнодорожных эшелонах - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
08:08
Танковая армия Западного военного округа возвращается с учений
 
БезопасностьРеспублика КрымВооруженные силы РФ
 
 
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