В РПЦ ответили на критику мусульман по поводу Валиевой
Митрополит: духовник олимпийской сборной не собирался переводить Валиеву в православие
© митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофанпредседатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан
© митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Духовник олимпийской сборной РФ священник Андрей Алексеев не собирался переводить фигуристку Камилу Валиеву в православие, когда беседовал с ней, а сам разговор свидетельствует о дружбе и взаимной поддержке конфессий в РФ, заявил в четверг председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
Ранее Алексеев рассказал РИА Новости, что пообщался с Валиевой накануне решения Спортивного арбитражного суда по ее делу и назвал разговор "хорошим и отеческим". Первый запредседателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов в своем Facebook выразил недоумение по поводу того, что на Олимпиаде для окормления спортсменов не присутствует духовенство традиционных религий России, кроме православного священника.
"Наш священник побеседовал с Камилой Валиевой в момент, когда ей было крайне тяжело. Я думаю, что это прекрасный пример. Он не собирался ее перевести в нашу веру", - сказал митрополит на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что Валиева – мусульманка, которая "пребывает в традиции, молится". "Тем не менее беседа с духовным человеком, беседа как с отцом, была для нее важна. Она, по сути дела, ребенок, и кто может ее поддержать? Человек мудрый, который обладает опытом. То, что к священнику могут подойти представители других конфессий, – это важный пример нашей взаимной поддержки и дружбы, который существует между нашими традиционными религиями", - заключил он.
Международное агентство допинг-тестирования ранее сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест в Спортивный арбитражный суд. В понедельник суд отклонил апелляции и допустил Валиеву к личным соревнованиям Олимпиады.
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