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Религия
https://ria.ru/20220217/kritika-1773392743.html
В РПЦ ответили на критику мусульман по поводу Валиевой
В РПЦ ответили на критику мусульман по поводу Валиевой - РИА Новости, 17.02.2022
В РПЦ ответили на критику мусульман по поводу Валиевой
Духовник олимпийской сборной РФ священник Андрей Алексеев не собирался переводить фигуристку Камилу Валиеву в православие, когда беседовал с ней, а сам разговор РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:10
2022-02-17T18:10
религия
олимпийские игры
дамир мухетдинов
россия
стокгольм (город)
спортивный арбитражный суд
facebook
камила валиева
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Духовник олимпийской сборной РФ священник Андрей Алексеев не собирался переводить фигуристку Камилу Валиеву в православие, когда беседовал с ней, а сам разговор свидетельствует о дружбе и взаимной поддержке конфессий в РФ, заявил в четверг председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.Ранее Алексеев рассказал РИА Новости, что пообщался с Валиевой накануне решения Спортивного арбитражного суда по ее делу и назвал разговор "хорошим и отеческим". Первый запредседателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов в своем Facebook выразил недоумение по поводу того, что на Олимпиаде для окормления спортсменов не присутствует духовенство традиционных религий России, кроме православного священника."Наш священник побеседовал с Камилой Валиевой в момент, когда ей было крайне тяжело. Я думаю, что это прекрасный пример. Он не собирался ее перевести в нашу веру", - сказал митрополит на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что Валиева – мусульманка, которая "пребывает в традиции, молится". "Тем не менее беседа с духовным человеком, беседа как с отцом, была для нее важна. Она, по сути дела, ребенок, и кто может ее поддержать? Человек мудрый, который обладает опытом. То, что к священнику могут подойти представители других конфессий, – это важный пример нашей взаимной поддержки и дружбы, который существует между нашими традиционными религиями", - заключил он.Международное агентство допинг-тестирования ранее сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест в Спортивный арбитражный суд. В понедельник суд отклонил апелляции и допустил Валиеву к личным соревнованиям Олимпиады.
https://rsport.ria.ru/20220214/valieva-1772734227.html
https://ria.ru/20220214/chasovnya-1772753837.html
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олимпийские игры, дамир мухетдинов, россия, стокгольм (город), спортивный арбитражный суд, facebook, камила валиева
18:10 17.02.2022
 
В РПЦ ответили на критику мусульман по поводу Валиевой

Митрополит: духовник олимпийской сборной не собирался переводить Валиеву в православие

© митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофанпредседатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан
председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан
© митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Духовник олимпийской сборной РФ священник Андрей Алексеев не собирался переводить фигуристку Камилу Валиеву в православие, когда беседовал с ней, а сам разговор свидетельствует о дружбе и взаимной поддержке конфессий в РФ, заявил в четверг председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
Ранее Алексеев рассказал РИА Новости, что пообщался с Валиевой накануне решения Спортивного арбитражного суда по ее делу и назвал разговор "хорошим и отеческим". Первый запредседателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов в своем Facebook выразил недоумение по поводу того, что на Олимпиаде для окормления спортсменов не присутствует духовенство традиционных религий России, кроме православного священника.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 15:50Олимпиада 2022
Духовник олимпийской сборной России провел беседу с Валиевой
"Наш священник побеседовал с Камилой Валиевой в момент, когда ей было крайне тяжело. Я думаю, что это прекрасный пример. Он не собирался ее перевести в нашу веру", - сказал митрополит на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что Валиева – мусульманка, которая "пребывает в традиции, молится". "Тем не менее беседа с духовным человеком, беседа как с отцом, была для нее важна. Она, по сути дела, ребенок, и кто может ее поддержать? Человек мудрый, который обладает опытом. То, что к священнику могут подойти представители других конфессий, – это важный пример нашей взаимной поддержки и дружбы, который существует между нашими традиционными религиями", - заключил он.
Международное агентство допинг-тестирования ранее сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест в Спортивный арбитражный суд. В понедельник суд отклонил апелляции и допустил Валиеву к личным соревнованиям Олимпиады.
Духовник олимпийской сборной России (команда ОКР) протоиерей Андрей Алексеев - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 17:12Религия
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РелигияОлимпийские игрыДамир МухетдиновРоссияСтокгольм (город)Спортивный арбитражный судFacebookКамила Валиева
 
 
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