https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773276985.html
В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 9 705 новых случая COVID, умерло 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:19
2022-02-17T11:19
2022-02-17T11:31
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 9 705 новых случая COVID, умерло 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 9 705 новых случаев за сутки, 955 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 42 439, 85 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
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11:19 17.02.2022 (обновлено: 11:31 17.02.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 9705 новых случаев COVID-19, умерли 85 человек