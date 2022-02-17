https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773276985.html

В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 9 705 новых случая COVID, умерло 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:19

2022-02-17T11:19

2022-02-17T11:31

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коронавирус covid-19

общество

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москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 9 705 новых случая COVID, умерло 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 9 705 новых случаев за сутки, 955 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 42 439, 85 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772046952.html

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2022

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