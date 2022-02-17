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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773276985.html
В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 9 705 новых случая COVID, умерло 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:19
2022-02-17T11:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 9 705 новых случая COVID, умерло 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 9 705 новых случаев за сутки, 955 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 42 439, 85 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
11:19 17.02.2022 (обновлено: 11:31 17.02.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 9705 новых случаев COVID-19, умерли 85 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 9 705 новых случая COVID, умерло 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено 9 705 новых случаев за сутки, 955 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 42 439, 85 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 12:32Распространение коронавируса
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
 
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