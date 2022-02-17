https://ria.ru/20220217/konfuz-1773236839.html

Земан: разведслужбы США крупно оконфузились с прогнозом о войне на Украине

Земан: разведслужбы США крупно оконфузились с прогнозом о войне на Украине - РИА Новости, 17.02.2022

Земан: разведслужбы США крупно оконфузились с прогнозом о войне на Украине

Американские разведслужбы уже в третий раз за последние десятилетия крупный конфуз, на этот раз – с прогнозом о начале войны на Украине, заявил чешский... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:48

2022-02-17T03:48

2022-02-17T05:01

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ПРАГА, 17 фев – РИА Новости. Американские разведслужбы уже в третий раз за последние десятилетия крупный конфуз, на этот раз – с прогнозом о начале войны на Украине, заявил чешский президент Милош Земан в интервью, опубликованном в четверг утром сетевым изданием Idnes.По словам президента Чехии, это уже третий конфуз американцев за последние десятилетия. Первый, отметил он, был в Ираке, где США так и не удалось найти оружие массового поражения. Второй конфуз Вашингтон допустил в Афганистане, когда утверждал, что движение "Талибан"* никогда не дойдет до Кабула."Ну а теперь третий (на Украине)", - заметил Земан.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. Представитель Белого дома Джен Псаки утверждала, что "вторжение" может начаться "между серединой января и серединой февраля".В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220217/voyska-1773230346.html

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россия, чехия, нато, в мире, украина, сша