03:48 17.02.2022 (обновлено: 05:01 17.02.2022)
Земан: разведслужбы США крупно оконфузились с прогнозом о войне на Украине
Президент Чехии Земан заявил о конфузе разведки США с прогнозом "вторжения" на Украину
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Чешской Республики Милош Земан
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Чешской Республики Милош Земан
ПРАГА, 17 фев – РИА Новости. Американские разведслужбы уже в третий раз за последние десятилетия крупный конфуз, на этот раз – с прогнозом о начале войны на Украине, заявил чешский президент Милош Земан в интервью, опубликованном в четверг утром сетевым изданием Idnes.
"Я еще несколько дней назад сказал, что, на мой взгляд, никакой войны (на Украине) не будет. Потому что россияне – не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, нежели пользы", - сказал Земан.
По словам президента Чехии, это уже третий конфуз американцев за последние десятилетия. Первый, отметил он, был в Ираке, где США так и не удалось найти оружие массового поражения. Второй конфуз Вашингтон допустил в Афганистане, когда утверждал, что движение "Талибан"* никогда не дойдет до Кабула.
"Ну а теперь третий (на Украине)", - заметил Земан.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. Представитель Белого дома Джен Псаки утверждала, что "вторжение" может начаться "между серединой января и серединой февраля".
В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.