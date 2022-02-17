https://ria.ru/20220217/kibermoshennichestvo-1773312350.html
Путин заявил о большом уроне от кибермошенничества
Путин заявил о большом уроне от кибермошенничества - РИА Новости, 17.02.2022
Путин заявил о большом уроне от кибермошенничества
Кибермошенничество наносит большой урон, с ним сталкиваются многие россияне, в том числе пенсионеры, у преступников нет ничего святого, заявил президент России... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:28
2022-02-17T13:28
2022-02-17T13:43
общество
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Кибермошенничество наносит большой урон, с ним сталкиваются многие россияне, в том числе пенсионеры, у преступников нет ничего святого, заявил президент России Владимир Путин."Количество преступлений в этой сфере ежегодно растет. В результате действий кибермошенников урон несут отечественные компании. Что вызывает особую остроту, общественную реакцию, с потерями средств и накоплений, невосполнимым моральным ущербом сталкивают наши граждане, все в большем и большем количестве", - сказал Путин на коллегии МВД России.Он отметил, что жертвами преступников становятся пенсионеры, многодетный семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью."У преступников нет ничего святого, только деньги урвать", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20211207/kibermoshennichestvo-1762531344.html
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общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:28 17.02.2022 (обновлено: 13:43 17.02.2022)
Путин заявил о большом уроне от кибермошенничества
Президент Путин заявил о большом уроне от кибермошенничества