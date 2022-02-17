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Путин заявил о большом уроне от кибермошенничества
Путин заявил о большом уроне от кибермошенничества - РИА Новости, 17.02.2022
Путин заявил о большом уроне от кибермошенничества
Кибермошенничество наносит большой урон, с ним сталкиваются многие россияне, в том числе пенсионеры, у преступников нет ничего святого, заявил президент России... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:28
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общество
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Кибермошенничество наносит большой урон, с ним сталкиваются многие россияне, в том числе пенсионеры, у преступников нет ничего святого, заявил президент России Владимир Путин."Количество преступлений в этой сфере ежегодно растет. В результате действий кибермошенников урон несут отечественные компании. Что вызывает особую остроту, общественную реакцию, с потерями средств и накоплений, невосполнимым моральным ущербом сталкивают наши граждане, все в большем и большем количестве", - сказал Путин на коллегии МВД России.Он отметил, что жертвами преступников становятся пенсионеры, многодетный семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью."У преступников нет ничего святого, только деньги урвать", - подчеркнул президент.
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общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:28 17.02.2022 (обновлено: 13:43 17.02.2022)
 
Путин заявил о большом уроне от кибермошенничества

Президент Путин заявил о большом уроне от кибермошенничества

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Кибермошенничество наносит большой урон, с ним сталкиваются многие россияне, в том числе пенсионеры, у преступников нет ничего святого, заявил президент России Владимир Путин.
"Количество преступлений в этой сфере ежегодно растет. В результате действий кибермошенников урон несут отечественные компании. Что вызывает особую остроту, общественную реакцию, с потерями средств и накоплений, невосполнимым моральным ущербом сталкивают наши граждане, все в большем и большем количестве", - сказал Путин на коллегии МВД России.
Он отметил, что жертвами преступников становятся пенсионеры, многодетный семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью.
"У преступников нет ничего святого, только деньги урвать", - подчеркнул президент.
Программирование - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 12:19
Сбер зафиксировал антирекорд по объему кибермошенничества
 
ОбществоВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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