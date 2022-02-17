Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20220217/kapremont-1773424287.html
Капремонт за два года проведут в 37 школах Рязанской области
Капремонт за два года проведут в 37 школах Рязанской области - РИА Новости, 17.02.2022
Капремонт за два года проведут в 37 школах Рязанской области
Капитальный ремонт в текущем и следующем годах проведут в 37 школах Рязанской области, сообщил губернатор Николай Любимов на совещании по модернизации отрасли в РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:37
2022-02-17T19:38
рязанская область
общество
владимир путин
россия
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592593730_0:202:3071:1929_1920x0_80_0_0_4bae0465062e1f5331ed3e19d5020b14.jpg
РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Капитальный ремонт в текущем и следующем годах проведут в 37 школах Рязанской области, сообщил губернатор Николай Любимов на совещании по модернизации отрасли в рамках государственной программы "Развитие образования"."В 2022-2023 годах капремонт проведут в 37 школах Рязанской области. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 1,6 миллиарда рублей. Региональное софинансирование в течение двух лет составит около 229 миллионов рублей. Предстоит выполнить наиважнейшую задачу. Средства должны расходоваться максимально эффективно", - сказал губернатор.Он подчеркнул, что требуется комплексная модернизация. Она включает не только ремонтные работы. Акцент сделан на выполнение требований антитеррористической защищенности, обновление учебников, пособий, повышение квалификации учителей. Задача будет реализована последовательно в течение 5 лет.Любимов напомнил, что проект был запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина. "От нас ждут не просто ремонта, а организации новых образовательных пространств. Будь то в городе или в селе – все дети должны получать качественное образование в современных комфортных условиях. Этот посыл заложен в Народной программе, одобренной большинством жителей области. Тема обозначена, как один из приоритетов стратегии развития региона до 2030 года", - подчеркнул губернатор.Любимов призвал привлекать к обсуждению вопросов капремонта родительские комитеты еще на стадии подготовки проектов и только с их учетом начинать работу. "Важно, чтобы в этой совместной работе все принимали участие не формально, а с душой", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20220215/predprinimateli-1772949198.html
https://ria.ru/20220216/lyubimov-1773188821.html
россия
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592593730_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_53479f5745d6fe99674da5af325e1080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, рязанская область
19:37 17.02.2022 (обновлено: 19:38 17.02.2022)
 

Капремонт за два года проведут в 37 школах Рязанской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКласс в средней школе
Класс в средней школе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Класс в средней школе
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Капитальный ремонт в текущем и следующем годах проведут в 37 школах Рязанской области, сообщил губернатор Николай Любимов на совещании по модернизации отрасли в рамках государственной программы "Развитие образования".
"В 2022-2023 годах капремонт проведут в 37 школах Рязанской области. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 1,6 миллиарда рублей. Региональное софинансирование в течение двух лет составит около 229 миллионов рублей. Предстоит выполнить наиважнейшую задачу. Средства должны расходоваться максимально эффективно", - сказал губернатор.
Рязань - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 16:56Рязанская область
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту числа ИП
Он подчеркнул, что требуется комплексная модернизация. Она включает не только ремонтные работы. Акцент сделан на выполнение требований антитеррористической защищенности, обновление учебников, пособий, повышение квалификации учителей. Задача будет реализована последовательно в течение 5 лет.
Любимов напомнил, что проект был запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина. "От нас ждут не просто ремонта, а организации новых образовательных пространств. Будь то в городе или в селе – все дети должны получать качественное образование в современных комфортных условиях. Этот посыл заложен в Народной программе, одобренной большинством жителей области. Тема обозначена, как один из приоритетов стратегии развития региона до 2030 года", - подчеркнул губернатор.
Любимов призвал привлекать к обсуждению вопросов капремонта родительские комитеты еще на стадии подготовки проектов и только с их учетом начинать работу. "Важно, чтобы в этой совместной работе все принимали участие не формально, а с душой", - сказал губернатор.

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 18:14Рязанская область
Любимов: продолжится работа по направлениям, продиктованным волей людей
 
Рязанская областьОбществоВладимир ПутинРоссияРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала