https://ria.ru/20220217/kapremont-1773424287.html

Капремонт за два года проведут в 37 школах Рязанской области

Капремонт за два года проведут в 37 школах Рязанской области - РИА Новости, 17.02.2022

Капремонт за два года проведут в 37 школах Рязанской области

Капитальный ремонт в текущем и следующем годах проведут в 37 школах Рязанской области, сообщил губернатор Николай Любимов на совещании по модернизации отрасли в РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:37

2022-02-17T19:37

2022-02-17T19:38

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РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Капитальный ремонт в текущем и следующем годах проведут в 37 школах Рязанской области, сообщил губернатор Николай Любимов на совещании по модернизации отрасли в рамках государственной программы "Развитие образования"."В 2022-2023 годах капремонт проведут в 37 школах Рязанской области. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 1,6 миллиарда рублей. Региональное софинансирование в течение двух лет составит около 229 миллионов рублей. Предстоит выполнить наиважнейшую задачу. Средства должны расходоваться максимально эффективно", - сказал губернатор.Он подчеркнул, что требуется комплексная модернизация. Она включает не только ремонтные работы. Акцент сделан на выполнение требований антитеррористической защищенности, обновление учебников, пособий, повышение квалификации учителей. Задача будет реализована последовательно в течение 5 лет.Любимов напомнил, что проект был запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина. "От нас ждут не просто ремонта, а организации новых образовательных пространств. Будь то в городе или в селе – все дети должны получать качественное образование в современных комфортных условиях. Этот посыл заложен в Народной программе, одобренной большинством жителей области. Тема обозначена, как один из приоритетов стратегии развития региона до 2030 года", - подчеркнул губернатор.Любимов призвал привлекать к обсуждению вопросов капремонта родительские комитеты еще на стадии подготовки проектов и только с их учетом начинать работу. "Важно, чтобы в этой совместной работе все принимали участие не формально, а с душой", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20220215/predprinimateli-1772949198.html

https://ria.ru/20220216/lyubimov-1773188821.html

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общество, владимир путин, россия, рязанская область