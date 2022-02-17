19:37 17.02.2022 (обновлено: 19:38 17.02.2022)
Капремонт за два года проведут в 37 школах Рязанской области
Класс в средней школе
РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Капитальный ремонт в текущем и следующем годах проведут в 37 школах Рязанской области, сообщил губернатор Николай Любимов на совещании по модернизации отрасли в рамках государственной программы "Развитие образования".
"В 2022-2023 годах капремонт проведут в 37 школах Рязанской области. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 1,6 миллиарда рублей. Региональное софинансирование в течение двух лет составит около 229 миллионов рублей. Предстоит выполнить наиважнейшую задачу. Средства должны расходоваться максимально эффективно", - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что требуется комплексная модернизация. Она включает не только ремонтные работы. Акцент сделан на выполнение требований антитеррористической защищенности, обновление учебников, пособий, повышение квалификации учителей. Задача будет реализована последовательно в течение 5 лет.
Любимов напомнил, что проект был запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина. "От нас ждут не просто ремонта, а организации новых образовательных пространств. Будь то в городе или в селе – все дети должны получать качественное образование в современных комфортных условиях. Этот посыл заложен в Народной программе, одобренной большинством жителей области. Тема обозначена, как один из приоритетов стратегии развития региона до 2030 года", - подчеркнул губернатор.
Любимов призвал привлекать к обсуждению вопросов капремонта родительские комитеты еще на стадии подготовки проектов и только с их учетом начинать работу. "Важно, чтобы в этой совместной работе все принимали участие не формально, а с душой", - сказал губернатор.
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