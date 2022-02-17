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В Липецкой области проведут досрочный капремонт 50 многоквартирных домов
В Липецкой области проведут досрочный капремонт 50 многоквартирных домов - РИА Новости, 17.02.2022
В Липецкой области проведут досрочный капремонт 50 многоквартирных домов
Депутаты Липецкой области в четверг на очередном заседании областного Совета депутатов региона поддержали проект о выделении средств на досрочный капитальный... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:16
2022-02-17T18:16
2022-02-17T18:16
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ЛИПЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Липецкой области в четверг на очередном заседании областного Совета депутатов региона поддержали проект о выделении средств на досрочный капитальный ремонт 50 многоквартирных домов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, из бюджета области будет выделено 350 миллионов рублей на решение данного вопроса.Артамонов отметил, что дома были отобраны по результатам технического обследования. В итоговый список вошёл жилфонд с износом 60%. Это 23 многоэтажки в Липецке, и 27 в 10 муниципалитетах региона. Работы начнутся уже в этом году."Это тот случай, когда нельзя больше ждать. И техническое, и внешнее состояние данных домов требует проведения работ в первоочередном порядке. Причём важную роль играет и качество ремонта, от этого зависит не только комфорт жителей, но и их безопасность. Будем строго контролировать процесс", – сказал Артамонов.
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липецк, общество
ЛИПЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Липецкой области в четверг на очередном заседании областного Совета депутатов региона поддержали проект о выделении средств на досрочный капитальный ремонт 50 многоквартирных домов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, из бюджета области будет выделено 350 миллионов рублей на решение данного вопроса.
Артамонов отметил, что дома были отобраны по результатам технического обследования. В итоговый список вошёл жилфонд с износом 60%. Это 23 многоэтажки в Липецке
, и 27 в 10 муниципалитетах региона. Работы начнутся уже в этом году.
"Это тот случай, когда нельзя больше ждать. И техническое, и внешнее состояние данных домов требует проведения работ в первоочередном порядке. Причём важную роль играет и качество ремонта, от этого зависит не только комфорт жителей, но и их безопасность. Будем строго контролировать процесс", – сказал Артамонов.