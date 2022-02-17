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В Кремле не намерены требовать публичных извинений за фейки о вторжении
В Кремле не намерены требовать публичных извинений за фейки о вторжении - РИА Новости, 17.02.2022
В Кремле не намерены требовать публичных извинений за фейки о вторжении
Россия ни от кого не намерена требовать публичных извинений за фейковые сообщения о якобы готовящемся вторжении на территорию Украины, но она рассчитывает на... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:29
2022-02-17T13:06
россия
в мире
дмитрий песков
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия ни от кого не намерена требовать публичных извинений за фейковые сообщения о якобы готовящемся вторжении на территорию Украины, но она рассчитывает на более ответственный подход тех, кто делает в её отношении оголтелые и безответственные заявления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не намерены. Здесь нечего играть в извинения. Россия, наверное, намерена, все-таки, ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на свое реноме, которые готовы втаптывать его в грязь", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Он отметил, что такие СМИ "не гнушаются ничем". "И я не знаю, как их аудитория, но, по крайней мере, наша аудитория над этим просто смеется", - добавил он.Также Песков уточнил, что Россия не планирует судебных исков к изданиям, которые написали фейковые сообщения о ее якобы готовящемся "вторжении" на Украину, их читатели должны понять, чего стоит их авторитет.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220216/trass-1773180350.html
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html
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россия, в мире, дмитрий песков, сша, нато, ситуация в днр и лнр
12:29 17.02.2022 (обновлено: 13:06 17.02.2022)
 
В Кремле не намерены требовать публичных извинений за фейки о вторжении

Пресс-секретарь Песков: Россия не будет требовать публичных извинений за фейки о вторжении

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия ни от кого не намерена требовать публичных извинений за фейковые сообщения о якобы готовящемся вторжении на территорию Украины, но она рассчитывает на более ответственный подход тех, кто делает в её отношении оголтелые и безответственные заявления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не намерены. Здесь нечего играть в извинения. Россия, наверное, намерена, все-таки, ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на свое реноме, которые готовы втаптывать его в грязь", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Он отметил, что такие СМИ "не гнушаются ничем". "И я не знаю, как их аудитория, но, по крайней мере, наша аудитория над этим просто смеется", - добавил он.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 17:36
МИД призвал Трасс извиниться за распространение лжи о России
Также Песков уточнил, что Россия не планирует судебных исков к изданиям, которые написали фейковые сообщения о ее якобы готовящемся "вторжении" на Украину, их читатели должны понять, чего стоит их авторитет.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Возвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
16 февраля, 15:37
Читатели Daily Mail призвали СМИ извиниться за фейки о российском вторжении
 
РоссияВ миреДмитрий ПесковСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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