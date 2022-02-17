https://ria.ru/20220217/iznasilovanie-1773290965.html

Житель Чебоксар получил 13 лет колонии за изнасилование шестилетней дочери

Житель Чебоксар получил 13 лет колонии за изнасилование шестилетней дочери - РИА Новости, 17.02.2022

Житель Чебоксар получил 13 лет колонии за изнасилование шестилетней дочери

Житель Чебоксар, истязавший свою шестилетнюю дочь и совершавший с ней насильственные действия сексуального характера, осужден на 13 лет колонии строгого режима, РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:08

2022-02-17T12:08

2022-02-17T12:08

происшествия

россия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Житель Чебоксар, истязавший свою шестилетнюю дочь и совершавший с ней насильственные действия сексуального характера, осужден на 13 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что с сентября 2018 года по май 2019 года в своей квартире, а также в своем автомобиле мужчина неоднократно избивал свою дочь 2015 года рождения. Он же, в феврале-марте 2021 года, будучи разведенным с супругой и проживая отдельно от нее, забрал дочь к себе ночевать, где, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.После обращения матери девочки в правоохранительные органы злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Мужчина признан виновным в истязании несовершеннолетней (статья 117 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (статья 132 УК РФ)."Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220214/deputat-1772785695.html

https://ria.ru/20220208/podozrevaemyy-1771741568.html

россия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, россия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)