https://ria.ru/20220217/izbienie-1773272261.html

Жительница Ингушетии пойдет под суд за избиение опекаемых племянниц

Жительница Ингушетии пойдет под суд за избиение опекаемых племянниц - РИА Новости, 17.02.2022

Жительница Ингушетии пойдет под суд за избиение опекаемых племянниц

Прокуратура в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в систематическом избиении опекаемых ею... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:03

2022-02-17T11:03

2022-02-17T11:03

происшествия

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Прокуратура в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в систематическом избиении опекаемых ею несовершеннолетних племянниц, сообщает региональное надзорное ведомство."По версии следствия, 60-летняя женщина, являясь опекуном своих двух 11- и 13-летних племянниц, в августе-сентябре 2021 года систематически наносила им побои, причинив им различные телесные повреждения в виде ссадин и гематом", - говорится в сообщении. Уточняется, что старшей из девочек нанесен вред здоровью средней тяжести.Женщине предъявлено обвинение по статьям "Причинение физических страданий несовершеннолетним путем систематического нанесения побоев" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего" УК РФ, санкции которых предусматривают до семи лет лишения свободы.Уголовное дело направлено в Карабулакский районный суд для рассмотрения по существу."По представлению прокурора главе администрации города Карабулака органом опеки и попечительства опекунство женщины над детьми отменено", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220209/izbienie-1771826814.html

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происшествия, россия, республика ингушетия