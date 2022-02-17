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Жительница Ингушетии пойдет под суд за избиение опекаемых племянниц
Жительница Ингушетии пойдет под суд за избиение опекаемых племянниц - РИА Новости, 17.02.2022
Жительница Ингушетии пойдет под суд за избиение опекаемых племянниц
Прокуратура в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в систематическом избиении опекаемых ею... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:03
2022-02-17T11:03
происшествия
россия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Прокуратура в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в систематическом избиении опекаемых ею несовершеннолетних племянниц, сообщает региональное надзорное ведомство."По версии следствия, 60-летняя женщина, являясь опекуном своих двух 11- и 13-летних племянниц, в августе-сентябре 2021 года систематически наносила им побои, причинив им различные телесные повреждения в виде ссадин и гематом", - говорится в сообщении. Уточняется, что старшей из девочек нанесен вред здоровью средней тяжести.Женщине предъявлено обвинение по статьям "Причинение физических страданий несовершеннолетним путем систематического нанесения побоев" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего" УК РФ, санкции которых предусматривают до семи лет лишения свободы.Уголовное дело направлено в Карабулакский районный суд для рассмотрения по существу."По представлению прокурора главе администрации города Карабулака органом опеки и попечительства опекунство женщины над детьми отменено", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220209/izbienie-1771826814.html
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происшествия, россия, республика ингушетия
11:03 17.02.2022
 
Жительница Ингушетии пойдет под суд за избиение опекаемых племянниц

Жительница Ингушетии пойдет под суд за систематическое избиение опекаемых ею племянниц

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости
Прокуратура
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Прокуратура в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в систематическом избиении опекаемых ею несовершеннолетних племянниц, сообщает региональное надзорное ведомство.
"По версии следствия, 60-летняя женщина, являясь опекуном своих двух 11- и 13-летних племянниц, в августе-сентябре 2021 года систематически наносила им побои, причинив им различные телесные повреждения в виде ссадин и гематом", - говорится в сообщении. Уточняется, что старшей из девочек нанесен вред здоровью средней тяжести.
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Женщине предъявлено обвинение по статьям "Причинение физических страданий несовершеннолетним путем систематического нанесения побоев" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего" УК РФ, санкции которых предусматривают до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Карабулакский районный суд для рассмотрения по существу.
"По представлению прокурора главе администрации города Карабулака органом опеки и попечительства опекунство женщины над детьми отменено", - подчеркнули в ведомстве.
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