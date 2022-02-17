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Премьер Италии Драги не исключил скорого визита в Россию
Премьер Италии Драги не исключил скорого визита в Россию - РИА Новости, 17.02.2022
Премьер Италии Драги не исключил скорого визита в Россию
Премьер Италии Марио Драги заявил, что рассчитывает совершить визит в РФ для встречи с президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:16
2022-02-17T16:16
2022-02-17T16:58
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РИМ, 17 фев - РИА Новости. Премьер Италии Марио Драги заявил, что рассчитывает совершить визит в РФ для встречи с президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни."Подготовка ведется, идет обсуждение", - заявил Драги журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о поездке в Россию. "Думаю, да", - сказал он, комментируя возможность визита в ближайшие дни.Позднее источник в руководстве Совета министров Италии уточнил, что визит возможен не в течение следующих нескольких дней, а позднее, когда будут согласованы графики итальянского премьера и президента РФ Владимира Путина."Визит возможен через 5, 10, 15 дней, как только удастся согласовать оба графика", - заявил собеседник агентства, подчеркнув, что речь не идет о поездке "в самые ближайшие даты".
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италия, в мире, марио драги, россия
16:16 17.02.2022 (обновлено: 16:58 17.02.2022)
Премьер Италии Драги не исключил скорого визита в Россию
Премьер Италии Драги не исключил визита в Россию в ближайшее время
РИМ, 17 фев - РИА Новости. Премьер Италии Марио Драги заявил, что рассчитывает совершить визит в РФ для встречи с президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.
"Подготовка ведется, идет обсуждение", - заявил Драги журналистам в Брюсселе
, отвечая на вопрос о поездке в Россию
. "Думаю, да", - сказал он, комментируя возможность визита в ближайшие дни.
Позднее источник в руководстве Совета министров Италии уточнил, что визит возможен не в течение следующих нескольких дней, а позднее, когда будут согласованы графики итальянского премьера и президента РФ Владимира Путина.
"Визит возможен через 5, 10, 15 дней, как только удастся согласовать оба графика", - заявил собеседник агентства, подчеркнув, что речь не идет о поездке "в самые ближайшие даты".