https://ria.ru/20220217/italiya-1773360329.html

Премьер Италии Драги не исключил скорого визита в Россию

Премьер Италии Драги не исключил скорого визита в Россию - РИА Новости, 17.02.2022

Премьер Италии Драги не исключил скорого визита в Россию

Премьер Италии Марио Драги заявил, что рассчитывает совершить визит в РФ для встречи с президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:16

2022-02-17T16:16

2022-02-17T16:58

италия

в мире

марио драги

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РИМ, 17 фев - РИА Новости. Премьер Италии Марио Драги заявил, что рассчитывает совершить визит в РФ для встречи с президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни."Подготовка ведется, идет обсуждение", - заявил Драги журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о поездке в Россию. "Думаю, да", - сказал он, комментируя возможность визита в ближайшие дни.Позднее источник в руководстве Совета министров Италии уточнил, что визит возможен не в течение следующих нескольких дней, а позднее, когда будут согласованы графики итальянского премьера и президента РФ Владимира Путина."Визит возможен через 5, 10, 15 дней, как только удастся согласовать оба графика", - заявил собеседник агентства, подчеркнув, что речь не идет о поездке "в самые ближайшие даты".

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италия, в мире, марио драги, россия