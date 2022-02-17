https://ria.ru/20220217/italiya-1773288560.html

В Италии предложили содействие в урегулировании ситуации вокруг Украины

В Италии предложили содействие в урегулировании ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 17.02.2022

В Италии предложили содействие в урегулировании ситуации вокруг Украины

Италия предлагает содействие в достижении дипломатического урегулирования вокруг Украины, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:00

2022-02-17T12:00

2022-02-17T12:00

игорь конашенков

сергей лавров

дмитрий песков

киев

италия

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нато

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Италия предлагает содействие в достижении дипломатического урегулирования вокруг Украины, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо."Что касается напряженности на границе с Украиной, Италия брала на себя обязательство быть в первых рядах для поиска дипломатического разрешения данного кризиса. И я бы хотел сказать, что вы можете рассчитывать на Италию в содействии достижения дипломатического урегулирования", - сказал министр в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773287404.html

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773268389.html

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италия

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игорь конашенков, сергей лавров, дмитрий песков, киев, италия, россия, ситуация в днр и лнр, нато, в мире, луиджи ди майо