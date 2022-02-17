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Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай вырос на 11,6% в январе
Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай вырос на 11,6% в январе - РИА Новости, 17.02.2022
Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай вырос на 11,6% в январе
В январе 2022 года объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 11,6% в годовом исчислении и составил... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:28
2022-02-17T19:28
2022-02-17T19:28
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китай
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МОСКВА, 17 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе 2022 года объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 11,6% в годовом исчислении и составил 102,28 миллиарда юаней, сообщили во вторник в Министерстве коммерции КНР.В долларовом выражении приток вырос на 17,6% в годовом исчислении до 15,84 миллиарда долларов.
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