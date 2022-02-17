https://ria.ru/20220217/inflyatsiya-1773374803.html
Путин заявил о необходимости скоординировать действия по борьбе с инфляцией
Путин заявил о необходимости скоординировать действия по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 17.02.2022
Путин заявил о необходимости скоординировать действия по борьбе с инфляцией
Правительство и Центробанк должны скоординировать свои действия в борьбе с инфляцией в РФ, работа должна быть нацелена на устранении как внешних, так и... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:52
2022-02-17T16:52
2022-02-17T17:20
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство и Центробанк должны скоординировать свои действия в борьбе с инфляцией в РФ, работа должна быть нацелена на устранении как внешних, так и внутренних факторов, заявил президент России Владимир Путин."Важно скоординировать усилия ЦБ и правительства. Конечно, при полном сохранении и уважении к требованиям закона о Центральном банке. С учетом влияния на деловую и инвестиционную активность, нацелить такую совместную работу на устранение внешних и внутренних факторов инфляции", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Он отметил, что рост цен в первую очередь бьет по доходам людей, негативно сказывается на благополучии, достатке семей. Путин напомнил, что благодаря дополнительным бюджетным доходам власти уже приняли решение об адресной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, осуществили разовые выплаты пенсионерам и семьям, в которых растут школьники, провели дополнительную индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, по фактической инфляции был проиндексирован размер маткамитала.
https://ria.ru/20220217/inflyatsiya-1773374158.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9ef7c10d1a5581aedefc2fbd401793e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, инфляция
16:52 17.02.2022 (обновлено: 17:20 17.02.2022)
Путин заявил о необходимости скоординировать действия по борьбе с инфляцией
Президент Путин: правительство и ЦБ должны скоординировать действия по борьбе с инфляцией
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство и Центробанк должны скоординировать свои действия в борьбе с инфляцией в РФ, работа должна быть нацелена на устранении как внешних, так и внутренних факторов, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно скоординировать усилия ЦБ
и правительства. Конечно, при полном сохранении и уважении к требованиям закона о Центральном банке. С учетом влияния на деловую и инвестиционную активность, нацелить такую совместную работу на устранение внешних и внутренних факторов инфляции", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Он отметил, что рост цен в первую очередь бьет по доходам людей, негативно сказывается на благополучии, достатке семей. Путин напомнил, что благодаря дополнительным бюджетным доходам власти уже приняли решение об адресной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, осуществили разовые выплаты пенсионерам и семьям, в которых растут школьники, провели дополнительную индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, по фактической инфляции был проиндексирован размер маткамитала.