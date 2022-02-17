https://ria.ru/20220217/granitsa-1773257818.html

Харрис выступит с речью в Мюнхене по ситуации вокруг России и Украины

Харрис выступит с речью в Мюнхене по ситуации вокруг России и Украины - РИА Новости, 17.02.2022

Харрис выступит с речью в Мюнхене по ситуации вокруг России и Украины

Вице-президент США Камала Харрис в рамках предстоящего на текущей неделе визита в Европу выступит с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, посвятив ее РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:54

2022-02-17T09:54

2022-02-17T12:21

в мире

мюнхенская конференция по безопасности

камала харрис

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg

ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в рамках предстоящего на текущей неделе визита в Европу выступит с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, посвятив ее ситуации вокруг РФ и Украины, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."В своей речи вице-президент США затронет ситуацию вокруг России и Украины", - сказал чиновник США высокого ранга в ходе спецбрифинга.Он добавил, что, находясь в Мюнхене, вице-президент США обсудит с европейскими политиками тематику размещения американских сил в странах НАТО и дальнейшую поддержку Украины.Представитель администрации также выступил с утверждением, что за последние дни Россия не только не отвела войска от границы с Украиной, несмотря на заявления российских официальных лиц, но, напротив, стянула еще больше сил. По словам чиновника, их численность возросла примерно на "7000 человек".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220217/amerika-1773211685.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мюнхенская конференция по безопасности, камала харрис, сша, россия, украина