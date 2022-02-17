https://ria.ru/20220217/gospodderzhka-1773379677.html
Тверская область увеличила объем господдержки на весенне-полевые работы
Тверская область увеличила объем господдержки на весенне-полевые работы - РИА Новости, 17.02.2022
Тверская область увеличила объем господдержки на весенне-полевые работы
В Тверской области в 2022 году объем государственной поддержки на проведение весенне-полевых работ увеличен почти на 100 миллионов рублей - до 293,2 миллиона... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:05
2022-02-17T17:05
2022-02-17T17:05
тверская область
игорь руденя
господдержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ТВЕРЬ. 17 фев – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году объем государственной поддержки на проведение весенне-полевых работ увеличен почти на 100 миллионов рублей - до 293,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства."Наша ключевая задача при подготовке и проведении сезонных полевых работ – обеспечить своевременное доведение государственной поддержки до всех сельхозтоваропроизводителей, которые работают на территории региона, вне зависимости от формата работы. А также обеспечить наших производителей семенами, горюче-смазочными материалами, удобрениями. При необходимости оказывать дополнительную помощь предприятиям агропрома для решения возникающих вопросов", – сказал в четверг на заседании регионального правительства губернатор региона Игорь Руденя.Весенние полевые работы стартуют в Тверской области во второй половине апреля. В этом году площадь посевных площадей Верхневолжья по планам вырастет до 486,6 тысячи гектаров. Преимущественно в регионе сеют зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, а также картофель, овощи и технические культуры. Под урожай текущего года было посеяно 18,6 тысячи гектаров озимых – на 8 тысяч гектаров больше, чем в предыдущем году. Также планируется увеличить посевные площади льна до 5,9 тысячи гектаров.Всего в регионе посевные работы проведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 – крупные и средние предприятия, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220214/dogazifikatsiya-1772744610.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, господдержка