https://ria.ru/20220217/gospodderzhka-1773379677.html

Тверская область увеличила объем господдержки на весенне-полевые работы

Тверская область увеличила объем господдержки на весенне-полевые работы - РИА Новости, 17.02.2022

Тверская область увеличила объем господдержки на весенне-полевые работы

В Тверской области в 2022 году объем государственной поддержки на проведение весенне-полевых работ увеличен почти на 100 миллионов рублей - до 293,2 миллиона... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:05

2022-02-17T17:05

2022-02-17T17:05

тверская область

игорь руденя

господдержка

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ТВЕРЬ. 17 фев – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году объем государственной поддержки на проведение весенне-полевых работ увеличен почти на 100 миллионов рублей - до 293,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства."Наша ключевая задача при подготовке и проведении сезонных полевых работ – обеспечить своевременное доведение государственной поддержки до всех сельхозтоваропроизводителей, которые работают на территории региона, вне зависимости от формата работы. А также обеспечить наших производителей семенами, горюче-смазочными материалами, удобрениями. При необходимости оказывать дополнительную помощь предприятиям агропрома для решения возникающих вопросов", – сказал в четверг на заседании регионального правительства губернатор региона Игорь Руденя.Весенние полевые работы стартуют в Тверской области во второй половине апреля. В этом году площадь посевных площадей Верхневолжья по планам вырастет до 486,6 тысячи гектаров. Преимущественно в регионе сеют зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, а также картофель, овощи и технические культуры. Под урожай текущего года было посеяно 18,6 тысячи гектаров озимых – на 8 тысяч гектаров больше, чем в предыдущем году. Также планируется увеличить посевные площади льна до 5,9 тысячи гектаров.Всего в регионе посевные работы проведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 – крупные и средние предприятия, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220214/dogazifikatsiya-1772744610.html

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игорь руденя, господдержка