https://ria.ru/20220217/geroin-1773333529.html

МВД и ФСБ изъяли крупнейшую партию героина

МВД и ФСБ изъяли крупнейшую партию героина - РИА Новости, 17.02.2022

МВД и ФСБ изъяли крупнейшую партию героина

МВД и ФСБ перекрыли крупный канал поставок героина в регионы России, задержаны 19 фигурантов, изъято наркотиков на 185 миллионов рублей, сообщил глава МВД РФ... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:41

2022-02-17T14:41

2022-02-17T14:41

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

фсб

происшествия

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. МВД и ФСБ перекрыли крупный канал поставок героина в регионы России, задержаны 19 фигурантов, изъято наркотиков на 185 миллионов рублей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Это крупнейшая партия героина, изъятая в стране за последнее время."Совместно с Федеральной службой безопасности перекрыт канал поставок героина в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области. Задержаны 19 участников преступного сообщества, включая организаторов. Возбуждено 50 уголовных дел", - сказал Колокольцев на расширенной коллегии. Его слова приводятся на сайте "МВД Медиа"По его словам, международная наркогруппировка, поставлявшая героин из Центральной Азии, попала в поле зрения силовиков к началу прошлого года. Из оперативных данных стало известно, что из Москвы в один из регионов выдвинулись два наркокурьера с крупной партией "веществ". В итоге из закладки было изъято более 3,5 килограмма героина и оборудование для его фасовки.К марту 2021 года были задержаны шесть участников, выполнявших функции курьеров и закладчиков в Краснодарском крае. Кроме того, был перекрыт канал поставки и сбыта героина из РФ в Абхазию.Так, на въезде в Краснодарский край правоохранители остановили арендованное такси, в бензобаке которого обнаружен тайник. В нем перевозили более 4,3 килограмма героина, упакованного в пластиковые бутылки. При этом наркотики были уже расфасованы и подготовлены к сбыту через тайники-закладки. Оба подозреваемых также были задержаны.Затем в различных населенных пунктах Кубани были задержаны еще двое предполагаемых лидеров криминальной организации и пятеро участников - в ходе обысков было изъято свыше семи килограммов героина. Так была пресечена деятельность "краснодарского крыла" преступного сообщества.Тем временем в Московском регионе были обнаружены так называемые склады, откуда соучастники забирали наркотики для реализации в регионах, проведено более 10 обысков. Кроме того, в авторемонтном цехе в Серпухове найдены две машины, в которых обнаружено свыше 12,3 килограмма героина, который был упакован в аналогичные пластиковые бутылки. Задержаны еще один руководитель и двое участников группировки.Далее на юго-востоке Москвы внимание оперативников привлек старый и на первый взгляд брошенный автомобиль. Во время слежки правоохранители заметили, как подозреваемые забирают из багажника запрещенные вещества.Наркодилеры постарались максимально обезопасить тайник - при помощи проволоки они вскрывали дверь, затем поднимали капот, подсоединяли клеммы к аккумулятору и только после этого открывался багажник. В нем следователи и оперативники обнаружили более 7,2 килограмма героина."Таким образом, в результате комплекса проведенных мероприятий была пресечена деятельность межэтнического преступного сообщества, состоявшего из четырех структурных подразделений. В его состав входили преимущественно граждане государств Центрально-Азиатского региона. Из незаконного оборота изъято свыше 31 килограмма героина, что составляет примерно 75 тысяч разовых доз. Стоимость изъятой партии превышает 185 миллионов рублей", - заявил Колокольцев.В настоящее время фигуранты арестованы. Установлено, что с апреля 2020 по апрель 2021 года группировкой совершено не менее 49 преступлений, все ранее возбужденные уголовные дела соединены в одно производство.

https://ria.ru/20220216/otravlenie-1773205607.html

https://ria.ru/20220217/kadry-1773327680.html

https://ria.ru/20220217/mvd-1773327307.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), фсб, происшествия, россия