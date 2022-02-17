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Калужская область
https://ria.ru/20220217/gazifikatsiya-1773386265.html
Калужские депутаты увеличили размер льготы за газификацию
Калужские депутаты увеличили размер льготы за газификацию - РИА Новости, 17.02.2022
Калужские депутаты увеличили размер льготы за газификацию
Депутаты Заксобрания Калужской области проголосовали за увеличение до 50 тысяч рублей размера компенсации за газификацию, которая положена ряду категорий... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:21
2022-02-17T17:21
калужская область
общество
калужская область
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КАЛУГА, 17 фев – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области проголосовали за увеличение до 50 тысяч рублей размера компенсации за газификацию, которая положена ряду категорий граждан, сообщает Заксобрание.В четверг состоялось заседание сессии областного Заксобрания, на котором депутаты проголосовали за увеличение размера выплаты, предоставляемой льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию."Выплата составит 50 тысяч рублей. Средние расчеты показывают, что на оборудование для газификации дома нужно чуть более 50 тысяч. В эту стоимость входит плита, котел и радиаторы отопления. Мы считаем, что эта мера поддержки ускорит темпы догазификации. По расчетам министерства труда и социальной защиты более 900 человек смогут ее получить в Калужской области", - подчеркнул председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев.Отмечается, что выплата позволит компенсировать расходы на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, на услуги по его подключению и проектированию сетей газопотребления в пределах границ земельного участка."Предоставлять выплату планируется по заявлению граждан. Компенсацию смогут получить те, кто потратил средства на газификацию, начиная с 1 января 2021 года. Газифицируемый дом должен принадлежать заявителю и находиться на территории Калужской области", - информирует Заксобрание.В перечне лиц, которые могут получить льготу - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ленинградцы-блокадники, бывшие узники концлагерей и другие.
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общество, калужская область
17:21 17.02.2022
 
Калужские депутаты увеличили размер льготы за газификацию

Калужские депутаты увеличили размер льготы за газификацию до 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
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КАЛУГА, 17 фев – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области проголосовали за увеличение до 50 тысяч рублей размера компенсации за газификацию, которая положена ряду категорий граждан, сообщает Заксобрание.
В четверг состоялось заседание сессии областного Заксобрания, на котором депутаты проголосовали за увеличение размера выплаты, предоставляемой льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию.
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"Выплата составит 50 тысяч рублей. Средние расчеты показывают, что на оборудование для газификации дома нужно чуть более 50 тысяч. В эту стоимость входит плита, котел и радиаторы отопления. Мы считаем, что эта мера поддержки ускорит темпы догазификации. По расчетам министерства труда и социальной защиты более 900 человек смогут ее получить в Калужской области", - подчеркнул председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев.
Отмечается, что выплата позволит компенсировать расходы на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, на услуги по его подключению и проектированию сетей газопотребления в пределах границ земельного участка.
"Предоставлять выплату планируется по заявлению граждан. Компенсацию смогут получить те, кто потратил средства на газификацию, начиная с 1 января 2021 года. Газифицируемый дом должен принадлежать заявителю и находиться на территории Калужской области", - информирует Заксобрание.
В перечне лиц, которые могут получить льготу - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ленинградцы-блокадники, бывшие узники концлагерей и другие.
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