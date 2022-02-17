https://ria.ru/20220217/gazifikatsiya-1773386265.html

Калужские депутаты увеличили размер льготы за газификацию

Калужские депутаты увеличили размер льготы за газификацию - РИА Новости, 17.02.2022

Калужские депутаты увеличили размер льготы за газификацию

Депутаты Заксобрания Калужской области проголосовали за увеличение до 50 тысяч рублей размера компенсации за газификацию, которая положена ряду категорий... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:21

2022-02-17T17:21

2022-02-17T17:21

калужская область

общество

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_3f573c3a5c6e2c0a8d7d49c4f7b65a13.jpg

КАЛУГА, 17 фев – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области проголосовали за увеличение до 50 тысяч рублей размера компенсации за газификацию, которая положена ряду категорий граждан, сообщает Заксобрание.В четверг состоялось заседание сессии областного Заксобрания, на котором депутаты проголосовали за увеличение размера выплаты, предоставляемой льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию."Выплата составит 50 тысяч рублей. Средние расчеты показывают, что на оборудование для газификации дома нужно чуть более 50 тысяч. В эту стоимость входит плита, котел и радиаторы отопления. Мы считаем, что эта мера поддержки ускорит темпы догазификации. По расчетам министерства труда и социальной защиты более 900 человек смогут ее получить в Калужской области", - подчеркнул председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев.Отмечается, что выплата позволит компенсировать расходы на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, на услуги по его подключению и проектированию сетей газопотребления в пределах границ земельного участка."Предоставлять выплату планируется по заявлению граждан. Компенсацию смогут получить те, кто потратил средства на газификацию, начиная с 1 января 2021 года. Газифицируемый дом должен принадлежать заявителю и находиться на территории Калужской области", - информирует Заксобрание.В перечне лиц, которые могут получить льготу - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ленинградцы-блокадники, бывшие узники концлагерей и другие.

https://ria.ru/20211221/muzey-1764803849.html

https://ria.ru/20211214/dorogi-1763630184.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, калужская область