https://ria.ru/20220217/gaz-1773364633.html

Вице-премьер Молдавии не исключил разрыв "Газпромом" контракта из-за аудита

Вице-премьер Молдавии не исключил разрыв "Газпромом" контракта из-за аудита - РИА Новости, 17.02.2022

Вице-премьер Молдавии не исключил разрыв "Газпромом" контракта из-за аудита

"Газпром" может не признать результаты аудита долга компании "Молдовагаз" и расторгнуть контракт на поставку газа в республику, заявил вице-премьер Молдавии,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:30

2022-02-17T16:30

2022-02-17T20:23

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КИШИНЕВ, 17 фев — РИА Новости. "Газпром" может не признать результаты аудита долга компании "Молдовагаз" и расторгнуть контракт на поставку газа в республику, заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разместило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовагаза" идет вразрез с октябрьскими договоренностями — правительство Молдавии само выбирает аудитора, что не позволяет ожидать объективности."Существует риск, что "Газпром" не признает итоги аудита. "Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт", — заявил Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.По его словам, власти уже два месяца готовятся к различным вариантам развития ситуации, чтобы обеспечить Молдавию газом. Вице-премьер полагает, что в период с апреля по сентябрь больше проблем возникнет с электроэнергией, поскольку Молдавская ГРЭС не может работать без газа. Власти республики рассматривают возможности закупки электроэнергии в соседних странах, использования мазута и наращивания объемов выработки зеленой энергии."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220214/gaz-1772734447.html

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природный газ, экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, россия, в мире