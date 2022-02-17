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В ДНР заявили о размещении ВСУ гаубиц в населенном пункте
В ДНР заявили о размещении ВСУ гаубиц в населенном пункте - РИА Новости, 17.02.2022
В ДНР заявили о размещении ВСУ гаубиц в населенном пункте
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении двух гаубиц украинских силовиков в населённом пункте на... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:37
2022-02-17T10:37
2022-02-17T10:37
в мире
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении двух гаубиц украинских силовиков в населённом пункте на подконтрольной Киеву территории Донбасса."Выявлено размещение двух 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30 в жилом районе населённого пункта Шевченко, а также одной боевой бронированной машины в жилом районе населённого пункта Новотроицкое", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о размещении ВСУ гаубиц в населенном пункте
Народная милиция ДНР заявила о размещении ВСУ гаубиц в населенном пункте Шевченко