https://ria.ru/20220217/gaubitsy-1773265819.html

В ДНР заявили о размещении ВСУ гаубиц в населенном пункте

В ДНР заявили о размещении ВСУ гаубиц в населенном пункте - РИА Новости, 17.02.2022

В ДНР заявили о размещении ВСУ гаубиц в населенном пункте

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении двух гаубиц украинских силовиков в населённом пункте на... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:37

2022-02-17T10:37

2022-02-17T10:37

в мире

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_202d855f08e9d44b983afdc2853c5ef0.jpg

ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении двух гаубиц украинских силовиков в населённом пункте на подконтрольной Киеву территории Донбасса."Выявлено размещение двух 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30 в жилом районе населённого пункта Шевченко, а также одной боевой бронированной машины в жилом районе населённого пункта Новотроицкое", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220216/donbass-1773181411.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр