https://ria.ru/20220217/evakuatsiya-1773238674.html

СМИ: бежавшие из Афганистана семьи эвакуировались с Украины

СМИ: бежавшие из Афганистана семьи эвакуировались с Украины - РИА Новости, 17.02.2022

СМИ: бежавшие из Афганистана семьи эвакуировались с Украины

Группа из 44 афганцев, которых Украина вывезла из Афганистана в сентябре 2021 года, теперь эвакуировались с Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T04:39

2022-02-17T04:39

2022-02-17T06:03

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группа из 44 афганцев, которых Украина вывезла из Афганистана в сентябре 2021 года, теперь эвакуировались с Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на должностное лицо американского госдепартамента.По данным газеты, девять семей на самолете Qatar Airways отправились в Доху, где их документы обработают для возможного въезда на территорию США.В начале августа 2021 года боевики "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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в мире, сша, афганистан, украина