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СМИ: бежавшие из Афганистана семьи эвакуировались с Украины
СМИ: бежавшие из Афганистана семьи эвакуировались с Украины - РИА Новости, 17.02.2022
СМИ: бежавшие из Афганистана семьи эвакуировались с Украины
Группа из 44 афганцев, которых Украина вывезла из Афганистана в сентябре 2021 года, теперь эвакуировались с Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T04:39
2022-02-17T06:03
в мире
сша
афганистан
украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группа из 44 афганцев, которых Украина вывезла из Афганистана в сентябре 2021 года, теперь эвакуировались с Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на должностное лицо американского госдепартамента.По данным газеты, девять семей на самолете Qatar Airways отправились в Доху, где их документы обработают для возможного въезда на территорию США.В начале августа 2021 года боевики "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, сша, афганистан, украина
04:39 17.02.2022 (обновлено: 06:03 17.02.2022)
 
СМИ: бежавшие из Афганистана семьи эвакуировались с Украины

WP: группа из 44 афганцев, которых Киев вывез в 2021 году, эвакуировались с Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве
Пассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Пассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группа из 44 афганцев, которых Украина вывезла из Афганистана в сентябре 2021 года, теперь эвакуировались с Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на должностное лицо американского госдепартамента.
"Группа из 44 афганцев, которых украинские военные эвакуировали из их страны в Киев в сентябре, в среду прошли вторую эвакуацию", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, девять семей на самолете Qatar Airways отправились в Доху, где их документы обработают для возможного въезда на территорию США.
В начале августа 2021 года боевики "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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