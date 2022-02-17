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СМИ: Израиль попросил у России содействие в эвакуации граждан с Украины
СМИ: Израиль попросил у России содействие в эвакуации граждан с Украины - РИА Новости, 17.02.2022
СМИ: Израиль попросил у России содействие в эвакуации граждан с Украины
Израиль в случае эскалации на Украине хочет получить от России содействие в эвакуации своих граждан, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T02:55
2022-02-17T03:45
в мире
россия
израиль
украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Израиль в случае эскалации на Украине хочет получить от России содействие в эвакуации своих граждан, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских высокопоставленных должностных лиц.По данным портала, Израиль хочет получить от России гарантии того, что у него будет возможность открыть гуманитарные коридоры для эвакуации израильтян в соседние с Украиной страны сухопутным путем. На случай эвакуации посольства уже была создана альтернативная дипломатическая миссия во Львове.Гендиректор МИД Израиля Алон Ушпиз обсудил эти вопросы 16 февраля с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым, сообщает портал.Запад обвиняет Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, россия, израиль, украина
02:55 17.02.2022 (обновлено: 03:45 17.02.2022)
 
СМИ: Израиль попросил у России содействие в эвакуации граждан с Украины

Axios: Израиль попросил у России содействие в эвакуации граждан с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие во время тренировки в городском парке в Киеве
Украинские военнослужащие во время тренировки в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие во время тренировки в городском парке в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Израиль в случае эскалации на Украине хочет получить от России содействие в эвакуации своих граждан, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских высокопоставленных должностных лиц.
По данным портала, Израиль хочет получить от России гарантии того, что у него будет возможность открыть гуманитарные коридоры для эвакуации израильтян в соседние с Украиной страны сухопутным путем. На случай эвакуации посольства уже была создана альтернативная дипломатическая миссия во Львове.
Гендиректор МИД Израиля Алон Ушпиз обсудил эти вопросы 16 февраля с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым, сообщает портал.
Запад обвиняет Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Сенаторы призвали Госдеп обеспечить безопасность американцев на Украине
 
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