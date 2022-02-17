Еврокомиссия заявила о резком ответе в случае эскалации на Украине
Представитель ЕК Спинан: при эскалации на Украине ответ будет резким, а не поступательным
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Евросоюз в случае эскалации ситуации вокруг Украины планирует резкий, а не поступательный санкционный ответ России, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинан на брифинге.
"Мы не планируем идти по постепенному подходу, мы планируем ударить сильно. Однако все будет зависеть от того, как будет действовать Россия", - сказала она.
Евросоюз готовит возможные санкции на случай гипотетических действий России в отношении Украины. Спинан напомнила, что ЕС контактирует по этому вопросу с партнерами, в том числе с США и Великобританией. Лидеры стран Евросоюза в Брюсселе проводят в четверг неформальную встречу по ситуации вокруг Украины.
При этом официальное обсуждение конкретных предложений по санкциям против России внутри институтов власти ЕС и между странами Евросоюза возможно лишь в случае конкретных действий со стороны РФ по Украине, отметили в ЕК. Как сообщал пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано ранее на том же брифинге, "прежде чем что-то случится, мы не можем обсуждать санкции".
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Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.